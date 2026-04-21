SIAM: quel apport de l’OCP à la sécurité alimentaire ?

À l’occasion du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2026), qui se tient à Meknès, le Groupe OCP propose un dispositif traduisant concrètement sa lecture intégrée des systèmes agricoles, en phase avec la thématique retenue pour cette 18ème édition: «Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire».

Le pavillon du géant mondial du phosphate est conçu autour d’un parcours qui montre comment la molécule du phosphore relie les différents maillons de la chaîne agricole, depuis la mine jusqu’à l’élevage, en passant par les sols, la science, la plante, l’alimentation animale…

En résumé, la production animale ne peut être pensée séparément du reste du système. La qualité de l’alimentation animale dépend de la qualité des fourrages, qui dépend de la qualité des cultures. Celles-ci dépendent de la fertilité des sols et de la précision des apports, grâce notamment à l’innovation et aux capacités industrielles permettant de transformer le phosphore en solutions adaptées.

Fertilisation et sécurité alimentaire

Le phosphore est un nutriment indispensable à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Il joue un rôle déterminant dans le développement racinaire, dans la mise en place des cultures et dans la capacité des systèmes agricoles à produire durablement.

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Mais la question stratégique n’est pas seulement celle de la disponibilité du phosphore. Elle est aussi, et de plus en plus, celle de la qualité de son usage. Pendant longtemps, la fertilisation a reposé sur des logiques standardisées, souvent fondées sur l’application simultanée de plusieurs nutriments dans des proportions uniformes. Cette approche a permis d’accompagner le développement de l’agriculture moderne, mais elle montre aujourd’hui ses limites: pertes d’efficacité, gaspillage d’intrants, déséquilibres nutritionnels des sols, pression environnementale accrue.

C’est dans ce contexte que le Groupe OCP a opéré un tournant stratégique majeur: passer d’un modèle fondé sur le volume à un modèle fondé sur la solution. Ce changement de paradigme repose sur une idée simple : les besoins des sols et des cultures ne sont ni uniformes, ni constants. Ils varient selon les contextes pédoclimatiques, les itinéraires techniques, les espèces cultivées et les différentes phases du cycle végétatif. Cette évolution a conduit le Groupe à développer une logique de fertilisation de précision fondée sur la customisation.

La customisation consiste à formuler des engrais sur mesure, adaptés aux caractéristiques agronomiques locales. Elle mobilise l’analyse des sols, les bases de données agronomiques, les outils de diagnostic, la présence terrain et les capacités industrielles de formulation du Groupe. Cette approche s’inscrit dans la logique des 4R: apporter le bon nutriment, à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit. Elle vise à améliorer l’efficacité des apports, à réduire les pertes dans l’environnement, à limiter l’intensité des intrants et à renforcer la performance agricole.

Une meilleure compréhension du cycle de la plante

Le Groupe ne se contente pas, dans cette perspective, d’améliorer des produits existants. Il contribue à installer une nouvelle norme agronomique. Celle-ci repose notamment sur une meilleure compréhension du cycle de la plante et sur la dissociation de l’usage du phosphore et de l’azote dans le temps.

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Les besoins de la plante en phosphore et en azote ne sont pas linéaires. Le phosphore intervient très tôt, au moment de l’enracinement et de l’installation de la culture. L’azote intervient davantage au stade végétatif, puis lors de la floraison et de la fructification. Les appliquer de manière conjointe et standardisée peut conduire à des inefficacités importantes.

À l’inverse, les dissocier selon le cycle réel de la plante permet de gagner en précision, en efficacité et en durabilité. C’est cette logique que porte aujourd’hui OCP Nutricrops, filiale du Groupe dédiée à la production de fertilisants. En s’appuyant sur la science, la donnée et l’analyse agronomique, OCP Nutricrops développe des solutions qui ne visent pas seulement à augmenter les rendements, mais à optimiser les apports, préserver la santé des sols et améliorer durablement la productivité.

Solutions pour une bonne alimentation animale

La contribution du Groupe OCP à l’alimentation animale s’exprime à deux niveaux complémentaires: un niveau indirect, à travers la fertilisation des cultures destinées à l’alimentation animale, et un niveau direct, à travers les solutions de nutrition animale développées par le Groupe.

Le premier niveau est celui des systèmes fourragers. La qualité de l’alimentation animale dépend de la qualité des cultures fourragères, qui dépend elle-même de la fertilité des sols et de la qualité de la fertilisation. À ce titre, la contribution du phosphore à l’élevage commence bien avant la ration animale : elle commence dans les sols, au niveau des cultures qui produisent la biomasse destinée aux troupeaux.

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Le second niveau est celui de la nutrition animale directe. À travers sa filiale Speciality Products & Solutions (SPS), le Groupe développe des solutions spécifiques destinées à l’alimentation du bétail. La gamme Phosfeed regroupe des phosphates alimentaires formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux d’élevage. Ces solutions contribuent à la qualité des rations, au soutien de la croissance et de la santé des animaux, et à l’optimisation des performances des élevages.

Cette double contribution, via les cultures fourragères et via les apports nutritionnels directs, permet de comprendre le rôle structurant du phosphore dans les systèmes d’élevage. Le phosphore n’intervient pas seulement comme intrant agricole ; il participe à la qualité de l’alimentation animale, et donc à la performance globale des filières.