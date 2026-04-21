SIAM 2026: Geely Maroc dévoile le Riddara RD6 PHEV

À l’occasion du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), Geely Maroc a présenté le Riddara RD6 Plug-in Hybrid, premier pick-up hybride rechargeable lancé sur le marché national. Ce modèle inaugure deux grandes nouveautés : l’arrivée de Geely sur le Salon avec ce type de véhicule, et l’introduction d’une motorisation hybride rechargeable dans un segment historiquement dominé par le thermique.

Pensé pour répondre aux besoins des professionnels comme des particuliers, le Riddara RD6 PHEV associe polyvalence utilitaire, efficience énergétique et confort de conduite, dixit le staff de Geely Maroc. Sa motorisation hybride rechargeable Thor 1,5T 4×4 combine un moteur thermique et deux moteurs électriques, pour une puissance totale de 354 chevaux et un couple de 914 Nm. La transmission intégrale DHT à 3 vitesses assure un équilibre entre performance et sobriété, avec une consommation mixte de 3,6 L/100 km, une autonomie de 66 km en mode électrique et environ 925 km en autonomie combinée, selon les données du constructeur.

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Au-delà des chiffres, ce pick-up se distingue par ses capacités tout-terrain et utilitaires. Il propose 7 modes de conduite, une charge utile de 875 kg et une capacité de remorquage de 2,5 tonnes. Sa benne en matériau SMC, résistante à la corrosion et aux chocs, renforce sa durabilité. La fonction V2L, grâce à une batterie LFP de 19,09 kWh, permet d’alimenter des outils ou du matériel via une prise 220V, élargissant ses usages au-delà du transport.

Esthétiquement, le Riddara RD6 PHEV mise sur sa silhouette robuste et moderne, avec une signature lumineuse du plus bel effet et un habitacle inspiré des SUV. À l’intérieur, l’équipement comprend un écran central HD de 14,6 pouces, un combiné digital de 10,2 pouces, la connectivité sans fil et la recharge par induction. Côté sécurité, le véhicule repose sur une carrosserie renforcée composée majoritairement d’acier haute résistance, une batterie protégée et plusieurs aides à la conduite, comme la caméra 360°, l’aide au démarrage en côte, le contrôle de descente et la fonction AutoHold.

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Avec ce lancement, Geely Maroc entend répondre à l’évolution des attentes du marché, où le pick-up double cabine séduit autant les professionnels que les particuliers. Le Riddara RD6 PHEV bénéficie d’une garantie constructeur de 5 ans ou 150 000 km, d’une garantie batterie de 8 ans ou 200 000 km, ainsi que de 5 ans d’assistance. Il est proposé en deux finitions, en double cabine, à partir de 379 900 DH en prix de lancement.