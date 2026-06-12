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Automobile

Christian Stein nommé CEO de Renault Group en Espagne

by David Jérémie
written by David Jérémie

Renault Group annonce la nomination de Christian Stein au poste de CEO de Renault Group Espagne à compter du 1er juillet 2026. Il succède à Josep María Recasens, qui a choisi de relever de nouveaux défis professionnels en dehors de l’entreprise.

Christian Stein cumulera cette nouvelle fonction avec celle de Chief Communication Officer du Groupe, et reportera directement à François Provost, CEO de Renault Group. En Espagne, il sera chargé de l’ensemble des activités industrielles et commerciales, tout en assurant la plus haute représentation institutionnelle du constructeur.

Cette nomination intervient dans un moment clé pour Renault Group, marqué par le déploiement du plan stratégique global «futuREady» et la récente signature d’une nouvelle convention collective en Espagne. Celle‑ci garantit l’avenir des usines locales grâce à l’attribution de cinq nouveaux modèles, consolidant leur pérennité et le lancement de la nouvelle plateforme électrique du Groupe.

Faut-il souligner que Renault Group célèbre ses 75 ans de présence en Espagne, où il dispose d’une forte implantation industrielle et commerciale, avec des sites à Madrid, Valladolid, Palencia et Séville, ainsi qu’un réseau de 482 points de vente et après‑vente.

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Titulaire d’un MBA de l’EMLYON Business School, Christian Stein possède 35 ans d’expérience dans l’industrie automobile. Il débute sa carrière en 1991 chez Peugeot, avant de rejoindre Seat en 2011 comme directeur mondial du marketing puis de la communication et des affaires publiques. En 2020, il intègre Renault Group comme Vice‑Président Communications des marques, puis occupe différents postes stratégiques, notamment chez Ampere. Depuis 2024, il est Chief Communication Officer du Groupe.

François Provost a souligné «l’expérience rare» de Christian Stein, au croisement des opérations, du business et de l’influence, ainsi que sa connaissance approfondie du marché espagnol. «Elle sera déterminante pour accompagner la nouvelle phase qui s’ouvre dans le pays, marché stratégique et pôle industriel majeur du Groupe», a‑t‑il déclaré, tout en remerciant Josep María Recasens pour son engagement.

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