Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Christian Stein nommé CEO de Renault Group en Espagne
Plages au Maroc: est-ce toujours un produit d’appel ?
Challenge N° 1017 • Du 12 au 18 juin 2026
Bouchta El Fadel: «Le digital permet un meilleur pilotage des obligations fiscales»
Flotte nationale: un levier de souveraineté et de compétitivité
La 8e édition du Salon de la Compétitivité Industrielle Automobile prévue à Kénitra
Mondial 2026: Airports of Morocco lance une campagne de soutien aux Lions de l’Atlas [Vidéo]
Mobilité interne: une preuve concrète de confiance [Par Sara Leonard*]
Digitalisation des services financiers: la dématérialisation de la quittance automobile à la traîne
Un accord au Moyen-Orient ? Les Bourses mondiales retrouvent leur enthousiasme
Home sportMondial 2026: Airports of Morocco lance une campagne de soutien aux Lions de l’Atlas [Vidéo]
sport

Mondial 2026: Airports of Morocco lance une campagne de soutien aux Lions de l’Atlas [Vidéo]

by Challenge CP
written by Challenge CP

À 24 heures du premier match des Lions de l’Atlas en Coupe du Monde FIFA 2026, Airports of Morocco dévoile «Let The Game Take Off», nouvelle campagne nationale dont le film institutionnel inédit met en lumière le rôle central des aéroports du Royaume dans la mobilisation autour des grandes échéances sportives internationales.

Conçue comme une bande dessinée animée, la campagne adopte un registre créatif universel et immédiatement lisible. Sur le terrain, les Lions de l’Atlas ; dans les aéroports, les femmes et les hommes qui orchestrent chaque jour le départ des supporters vers les stades du monde — agents d’accueil, équipes d’exploitation, sécurité, maintenance, assistance passagers. Deux scènes, une même équipe : celle qui porte les couleurs du Maroc.

Cette mobilisation s’appuie sur la coordination constante entre l’Office National Des Aéroports, le ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects et le ministère du Transport et de la Logistique, dont l’engagement permet d’offrir aux voyageurs un parcours fluide, performant et conforme aux meilleurs standards internationaux.

Lire aussi | ONDA: départ de Rabat-Salé des Lions de l’Atlas vers JFK

Au-delà de l’événement, la campagne s’inscrit dans une logique stratégique de long terme. Elle prolonge le partenariat conclu avec la Fédération Royale Marocaine de Football, consolide la trajectoire engagée par l’ONDA pour accompagner la mobilité des sélections nationales et amorce le compte à rebours vers la Coupe du Monde 2030, que le Royaume coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Le dispositif média, déployé en télévision, radio, affichage, presse et réseaux sociaux, garantit une visibilité maximale et une continuité de présence auprès du grand public.

Par cette prise de parole, Airports of Morocco affirme que les aéroports marocains ne sont pas seulement des points de passage : ils sont des plateformes de performance, des vecteurs de fierté et des leviers du rayonnement du Royaume. Inscrite au cœur de la stratégie « Aéroports 2030 », cette campagne illustre la conviction qui guide l’Office : derrière chaque grand rendez-vous national, il y a une équipe — sur leterrain, et dans les aéroports.

Vous aimerez aussi

Mondial-2026: le Maroc hérite du Brésil, de l’Ecosse et de Haiti

CAN-2025: Hakimi a repris la course

Historique. Le Maroc en finale de la Coupe du Monde des U20

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan inaugure le stade « Prince Moulay Abdellah »...

Nayef Aguerd, défenseur vedette des Lions de l’Atlas, signe à l’Olympique de Marseille

Championnat d’Afrique des Nations (CHAN): le Maroc remporte le titre et entre dans...