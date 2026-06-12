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Automobile

La 8e édition du Salon de la Compétitivité Industrielle Automobile prévue à Kénitra

by David Jérémie
written by David Jérémie

L’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile (AMICA) annonce la tenue, du 24 au 26 juin 2026 à Kénitra, de la 8ème édition du Salon de la Compétitivité Industrielle Automobile (SCIA), anciennement Salon de la Sous‑Traitance Automobile (SSAT). Placé sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, l’événement marque une nouvelle étape dans la montée en puissance de la filière automobile nationale.

Le passage de l’appellation SSAT à SCIA traduit une ambition claire : faire de la compétitivité, de l’innovation et de l’efficacité opérationnelle les piliers de l’industrie automobile marocaine, en phase avec la transition vers les véhicules électriques et connectés, souligne le communiqué de l’AMICA.

Installé au cœur de l’Atlantic Free Zone et à proximité de Tanger Automotive City, le Salon bénéficiera d’un environnement industriel stratégique. Il faut dire que le Maroc confirme son rang de hub automobile continental, avec plus de 260 équipementiers, trois constructeurs implantés, 280 000 emplois générés et un taux d’intégration locale atteignant 69%. La capacité de production nationale s’élève à un million de véhicules par an, pour des exportations dépassant 15 milliards d’euros.

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Le SCIA 2026 réunira 170 exposants marocains et internationaux, représentant douze pays, et couvrant l’ensemble des métiers de l’automobile : ingénierie, équipementiers, transport, logistique, emballage, certification, testing, recyclage, ainsi que startups et centres de formation.

Selon Badr Lahmoudi, président du Salon, l’objectif est de «passer de la sous‑traitance à la compétitivité» et de transformer chaque rencontre en opportunité de contrat. Les besoins d’affaires identifiés pour 2026 sont estimés à plus d’un milliard de dirhams, notamment dans la logistique, les outillages, la maintenance et l’emballage. L’AMICA qui précise que la précédente édition, organisée à Tanger en 2023, avait rassemblé plus de 200 exposants et 5 000 professionnels, générant plus de 500 contacts utiles et un taux de satisfaction de 96%.

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