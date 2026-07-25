DS Automobiles lance DS 7 Edition Atlas pour le marché marocain

DS Automobiles Maroc introduit DS 7 Edition Atlas, une série limitée développée exclusivement pour le marché marocain et dont le nom fait référence à la chaîne de montagnes de l’Atlas. Cette version se distingue par une signature esthétique spécifique et un niveau d’équipement enrichi. Tarif affiché : 419 900 DH dans l’ensemble du réseau de la marque.

DS 7 Edition Atlas se différencie du reste de la gamme par plusieurs éléments distinctifs, notamment des DS Wings et une calandre noir brillant associées à un logo DS en finition «Light Gold». Ajoutez-y des jantes en alliage de 19 pouces dénommées «Silverstone», des barres de toit noir brillant, des vitres latérales surteintées et acoustiques, ainsi que des projecteurs DS Pixel Led Vision.

Les rétroviseurs extérieurs, rabattables électriquement, intègrent un éclairage d’approche à LED avec projection du logo de la marque au sol, tandis que les feux arrière à LED sont dotés de clignotants à défilement.

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À bord, cette édition se caractérise par une sellerie en Alcantara noir. Elle comprend des sièges avant chauffants, un pack de sièges électriques avec réglage lombaire pneumatique côté passager, un toit ouvrant panoramique, un éclairage d’ambiance ainsi qu’un volant gainé de cuir.

Sur le plan technologique, le véhicule est équipé d’un écran tactile de 12,3 pouces, d’un combiné d’instrumentation numérique de même diagonale, du système DS Iris System avec navigation 3D connectée et reconnaissance vocale, d’un chargeur à induction pour smartphone et de deux prises USB Type-C.

Il va sans dire que ce DS 7 Edition Atlas embarque un ensemble d’aides à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go avec maintien actif dans la voie, freinage d’urgence automatique avec détection de véhicules et de piétons par caméra et radar, caméra de vision à 360°, reconnaissance des panneaux de signalisation avec recommandation de vitesse, alerte de vigilance du conducteur, ainsi que des capteurs de stationnement avant et arrière.

S’y ajoutent un hayon motorisé à ouverture mains libres, un accès et un démarrage sans clé, un pare-brise chauffant et des essuie-glaces automatiques.

Sous le capot, on retrouve l’expérimenté BlueHDi 130, un bloc diesel associé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. DS Automobiles présente cette motorisation comme un compromis entre agrément de conduite, sobriété et performances, sans que ces éléments soient assortis de données chiffrées de consommation ou d’émissions dans le communiqué de la marque.

Toujours est-il que ce modèle est disponible dès à présent dans l’ensemble du réseau DS Automobiles au Maroc, au prix de 419 900 DH. La marque en fait une série strictement réservée au marché local, sans préciser de quota de production ni de durée de commercialisation.