Auto Hall : le chiffre d’affaires bondit de 25,7% à fin juin 2026

Le Groupe Auto Hall affiche, au terme du premier semestre 2026, un chiffre d’affaires consolidé de 3 365 MDH, en progression de 25,7% sur un an. Une performance qui s’appuie sur une dynamique commerciale confirmée, avec des volumes de vente VP/VUL en hausse de 25,8%, et sur un renforcement des parts de marché, portées à 9,9% contre 9,2% un an plus tôt.

Au titre du deuxième trimestre 2026, le Groupe consolide la dynamique de progression enregistrée depuis le début de l’année. En effet, le chiffre d’affaires consolidé du trimestre s’établit à 1 744 MDH, en croissance de 18,6% par rapport au T2 2025. Sur le plan commercial, 7 087 véhicules neufs VP/VUL ont été écoulés sur la période, soit une progression de 24,4% par rapport au même trimestre de l’année précédente.

«Ces résultats confirment que la dynamique de La reconquête est bien engagée et reflètent l’engagement exceptionnel de nos équipes, la confiance de nos clients et partenaires, ainsi que l’exécution rigoureuse de notre feuille de route», a déclaré Achraf Hajjaji, Directeur général du Groupe Auto Hall.

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Dans le prolongement de cette déclaration, le Groupe souligne que ces performances traduisent l’efficacité des actions mises en œuvre pour renforcer son développement, valoriser son portefeuille de marques et répondre aux nouvelles dynamiques du marché automobile marocain. La progression commerciale du trimestre est notamment portée par le renouvellement de l’offre dans les segments à fort potentiel, grâce à l’introduction de nouveaux modèles et à la normalisation des conditions d’approvisionnement. Sur le plan national, le marché automobile conserve un rythme de croissance soutenu.

Au cours du premier semestre 2026, 131 748 véhicules VP/VUL ont été immatriculés au Maroc, soit 17,6% de plus qu’à la même période en 2025. Cette dynamique s’appuie sur un contexte commercial porteur et sur un élargissement continu de l’offre disponible. Le segment des véhicules particuliers (VP) totalise 116 802 unités sur les six premiers mois de l’année, en hausse de 17,6%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’établit à 14 946 unités, en progression de 17,5%.

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À fin juin 2026, les ventes de véhicules neufs du Groupe Auto Hall atteignent 13 010 unités, en hausse de 25,8% par rapport au premier semestre 2025, une progression supérieure à celle du marché national (+17,6%). Cette dynamique permet au Groupe de porter sa part de marché à 9,9%, contre 9,2% un an plus tôt.

Cette performance commerciale est portée par l’intensification des actions commerciales et marketing du Groupe, combinant une présence accrue sur les principaux événements du secteur, des campagnes de communication ciblées et le développement continu des activités de services à valeur ajoutée, notamment le financement, l’assurance et l’après-vente, peut-on lire dans le communiqué d’Auto Hall. Et le Groupe d’indiquer que ces résultats semestriels illustrent sa capacité à transformer sa dynamique commerciale en croissance rentable et durable.

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Toujours est-il qu’au second semestre 2026, Auto Hall prévoit de maintenir sa dynamique de croissance en s’appuyant sur la complémentarité de son portefeuille de marques et sur la solidité de son réseau de distribution. Le Groupe précise poursuivre la mise en œuvre de son plan de transformation, structuré autour de trois axes, à savoir l’excellence opérationnelle, l’amélioration de l’expérience client et le renforcement durable de la rentabilité.

Une stratégie qui s’accompagne d’un plan de financement destiné à consolider la création de valeur et à soutenir une trajectoire de croissance pérenne.