Auto Hall vise plus de 10 milliards de DH de chiffre d’affaires d’ici 2030

Après avoir renoué avec la croissance en 2025, Auto Hall affiche désormais des ambitions d’une toute autre dimension. Le distributeur automobile entend quasiment doubler son activité d’ici à 2030, porter sa part de marché à plus de 15 % et financer cette nouvelle phase d’expansion grâce à un programme d’investissement de 1,1 milliard de dirhams. Au-delà des chiffres, le groupe revendique une profonde transformation de son modèle, centrée sur l’expérience client, l’excellence opérationnelle et une rentabilité durable. Détails.

Pour Auto Hall, 2025 restera comme l’année du rebond. Après plusieurs exercices marqués par les perturbations du marché automobile mondial, le groupe estime avoir retrouvé une trajectoire de croissance suffisamment solide pour engager une nouvelle étape de son développement. C’est le message adressé aux investisseurs, aux analystes financiers et aux actionnaires réunis à Casablanca lors de la présentation de la feuille de route stratégique 2026-2030, ce jeudi 25 juin à Casablanca.

Pour Karim Ghellab, président du Conseil d’administration, cette rencontre marque bien davantage que la présentation de résultats financiers. «Nous ne sommes pas réunis aujourd’hui pour célébrer simplement un héritage, mais pour parler d’un tournant et de l’avenir d’Auto Hall». Un tournant qui s’inscrit dans une histoire de plus d’un siècle. «Auto Hall, c’est d’abord une histoire de plus d’un siècle au service de la mobilité au Maroc», rappelle-t-il, soulignant que le groupe accompagne, depuis 1907, les grandes étapes du développement économique du Royaume.

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2025, l’année du redressement

Les chiffres témoignent d’un retour à une dynamique positive. En effet, le chiffre d’affaires est passé d’environ 5 milliards de dirhams à près de 5,9 milliards de dirhams en 2025, tandis que plus de 25.700 véhicules ont été commercialisés, un niveau inédit pour le groupe La rentabilité s’est également nettement améliorée. «L’année 2025 marque le retour d’Auto Hall sur une trajectoire de croissance rentable. Le chiffre d’affaires progresse, la rentabilité se redresse en profondeur et les fondamentaux se renforcent», souligne Karim Ghellab. Le président rappelle notamment que le résultat net a pratiquement été multiplié par deux et demi en un an, passant de 80,5 millions à 194 millions de dirhams.

Et cette embellie se confirme dès le début de l’année 2026. Selon Achraf Hajjaji, directeur général du groupe, Auto Hall affiche une croissance supérieure à 30 % au premier trimestre, un rythme supérieur à celui du marché. «Nous sommes aujourd’hui le seul groupe à afficher plus de 30 % de croissance et à surperformer le marché». Pour le dirigeant, 2025 constitue clairement «un point d’inflexion», résultat d’une profonde transformation engagée depuis plusieurs années.

Une ambition : franchir le cap des 10 milliards de dirhams

Fort de cette dynamique retrouvée, Auto Hall change désormais d’échelle. Le groupe vise un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards de dirhams à l’horizon 2030, soit une progression annuelle moyenne d’environ 11 %, tout en portant sa part de marché à plus de 15 %. «Notre ambition est de dépasser 10 milliards de dirhams de chiffre d’affaires à l’horizon 2030», affirme Achraf Hajjaji. Pour Karim Ghellab, cette ambition s’appuie sur des bases solides. «Auto Hall a tous les atouts pour reconquérir sa place de référence dans un marché national porteur et en pleine transformation. Nous ouvrons un nouveau cycle de croissance durable, créatrice de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes».

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L’expérience client comme principal levier de différenciation

Dans un marché où les véhicules deviennent de plus en plus comparables, Auto Hall estime que la différence ne se fera plus uniquement sur les produits. Pour Achraf Hajjaji, la véritable valeur ajoutée du distributeur réside désormais dans les services. «Si je devais résumer la distribution automobile en un seul mot, ce serait la satisfaction client». Le groupe entend ainsi poursuivre la digitalisation de son parcours client, améliorer ses plateformes numériques, moderniser ses showrooms et renforcer la qualité du service après-vente. «Notre vraie valeur ajoutée, c’est l’expérience client que nous offrons sur les différents points de contact. La satisfaction client est vraiment le nerf de la guerre. Un client fidèle reste, devient ambassadeur et permet de générer des revenus récurrents», explique le directeur général. Pour accompagner cette stratégie, Auto Hall a lancé un vaste programme de modernisation de ses 49 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire.

«Nous avons démarré un programme de mise à niveau de l’ensemble de notre réseau sur trois ans », précise-t-il. L’autre force revendiquée par le groupe réside dans son modèle intégré. Contrairement à de nombreux distributeurs, Auto Hall gère directement l’ensemble de son réseau commercial et propose une offre couvrant toute la chaîne de valeur : vente de véhicules, financement, assurance, location, entretien et véhicules d’occasion. «Aujourd’hui, la chaîne de valeur est intégrée de A à Z», souligne Achraf Hajjaji. Le groupe revendique ainsi plus de quinze marques, près de cinquante succursales, plusieurs activités de services et un taux de pénétration du financement de 98 %. «Notre business model nous permet de générer des revenus récurrents et stables», insiste-t-il.

Rentabilité, discipline financière et capital humain

Pour soutenir cette croissance, Auto Hall met également l’accent sur l’excellence opérationnelle. L’optimisation des processus, la mutualisation des ressources, l’amélioration de la productivité et le pilotage analytique de chaque activité constituent les principaux leviers identifiés. Le discours est particulièrement clair concernant la rentabilité. « Chaque point de vente doit être rentable. Chaque service doit être rentable. Une activité qui n’est pas rentable structurellement, nous la retraitons ou nous la fermons. Nous sommes une entreprise commerciale et la rentabilité est une priorité, surtout la génération de cash». Cette discipline financière s’accompagne d’une volonté de renforcer le capital humain. «Notre vraie force aujourd’hui, ce sont les femmes et les hommes d’Auto Hall», affirme Achraf Hajjaji.

Le groupe souhaite investir davantage dans les compétences, le bien-être au travail et la fidélisation de ses collaborateurs. «C’est l’humain qui fait la différence. On peut avoir les meilleures infrastructures et les meilleures marques ; si l’humain ne suit pas, la qualité de service ne sera pas au rendez-vous».

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Un investissement de 1,1 milliard de dirhams pour préparer l’avenir

Cette nouvelle phase de développement sera soutenue par un plan de financement de 1,1 milliard de dirhams, déjà approuvé par le Conseil d’administration. Le dispositif combine une augmentation de capital de 500 millions de dirhams et une émission obligataire de 600 millions de dirhams. Pour la direction, ces ressources permettront d’accompagner l’accélération de la croissance tout en consolidant les équilibres financiers. «Passer de près de 6 milliards à plus de 10 milliards de dirhams de chiffre d’affaires augmente naturellement nos besoins de financement. Ce plan répond à la fois à nos ambitions de développement et au renforcement de notre structure financière», explique Achraf Hajjaji.

Au-delà des chiffres, Auto Hall entend surtout s’adapter aux profondes mutations du secteur automobile. L’électrification des motorisations, la digitalisation de la relation client, l’évolution des usages et la diversification des services redessinent progressivement les modèles économiques de la distribution automobile. Convaincu que ces transformations constituent davantage une opportunité qu’une contrainte, le groupe entend s’appuyer sur cette nouvelle feuille de route pour conforter son positionnement parmi les principaux acteurs de la mobilité au Maroc à l’horizon 2030.