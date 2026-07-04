Voitures neuves au Maroc : l’électrification franchit un nouveau seuil

Le marché automobile marocain poursuit sa dynamique haussière en juin 2026, porté par une accélération de l’électrification et la percée continue des marques chinoises. C’est ce que confirment les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Concrètement, ce même marché a enregistré 27 193 unités vendues en juin 2026, soit une progression de +16,72 % par rapport à juin 2025 (23 298 unités). Sur le cumul de janvier à juin 2026, le marché totalise 131 748 unités, en hausse de +17,6 % par rapport à la même période en 2025 (112 026 unités). Mieux, cette performance s’inscrit dans la continuité de l’exercice 2025, année record avec 235 372 immatriculations (+33,4 % sur 2024). Le marché franchit ainsi pour la première fois le seuil des 130 000 unités sur six mois consécutifs, avec six mois de suite au-dessus des niveaux de 2025.

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Le segment des voitures particulières signe en juin leur meilleur mois depuis le début de l’année, avec 24 649 unités vendues (+15,7 %). Sur le premier semestre, il totalise 116 802 unités (+17,6 %) et représentent 88,7 % du marché total au cumul, une proportion stable par rapport aux mois précédents. S’agissant du segment des véhicules utilitaires légers, il affiche une progression encore plus marquée, avec 2 544 unités en juin (+27,9 %). Le cumul semestriel atteint 14 946 unités (+17,5 %), soit 11,3 % du marché global. Une dynamique qui traduit un regain d’investissement des entreprises et des professionnels.

Source : AIVAM

Forte progression des véhicules électrifiés

Point notable, la transition énergétique s’accélère de façon significative. En effet, depuis le début de l’année, les véhicules électrifiés (BEV, PHEV, HEV, MHEV et REEV) représentent 16,8 % des immatriculations VP, contre 10,0 % un an plus tôt ; soit un bond de +6,8 points en un an. Du coup, le volume total électrifié atteint 19 611 unités, en hausse de +97,1 %.

Dans le détail, les hybrides rechargeables (PHEV) enregistrent la progression la plus spectaculaire, avec +170,3 %, faisant passer leur part de marché de 2,3 % à 5,2 % des VP. Les mild-hybrides (MHEV), quant à eux, progressent de +88,2 % et dépassent la barre des 3 451 unités à fin juin 2026, confirmant l’attractivité de cette motorisation accessible sur les véhicules du quotidien.

Côté 100 % électrique, 1 060 véhicules BEV ont été immatriculés à fin juin 2026 (+129,9 %). À ces chiffres s’ajoutent 1 262 véhicules REEV (à prolongateur d’autonomie), une catégorie inédite sur le marché marocain, portée principalement par des modèles chinois. Ensemble, BEV et REEV représentent désormais 2,0 % du marché VP.

Source : AIVAM

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Toujours est-il que la montée en puissance des constructeurs chinois se confirme sur le premier semestre 2026. 21 marques d’origine chinoise totalisent 13 148 immatriculations VP, portant leur part de marché à 11,3 %, contre 4,8 % un an auparavant (environ 4 778 unités). Sur le seul mois de juin, les immatriculations chinoises atteignent 2 662 unités, soit 10,8 % des VP du mois.

Dacia et Renault confirment

Le classement des ventes de voitures particulières sur les six premiers mois de 2026 confirme la domination du groupe Renault au Maroc. Dacia reste leader avec plus de 27 140 unités vendues, en hausse de 15 %, suivie par Renault avec plus de 20 715 unités (+19 %). À elles deux, les marques du groupe représentent plus de 40 % du marché. Derrière, Peugeot complète le podium, Hyundai recule mais conserve la quatrième place, et Volkswagen progresse légèrement pour fermer le Top 5. Citroën signe la meilleure performance avec une hausse de 37 %, tandis que Toyota affiche également une progression solide. À l’inverse, Opel enregistre un repli avec une baisse de près de 23 %. En revanche, Kia et Skoda terminent le classement avec des hausses plus modérées.

Force est de constater que depuis mai 2025, le marché automobile marocain évolue sur une base de comparaison plus élevée. Sa progression s’explique par plusieurs facteurs : le renouvellement du parc, certes, mais aussi l’arrivée de nouvelles marques asiatiques, des solutions de financement bien ficelées et une accélération de l’électrification des motorisations.