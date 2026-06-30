Stellantis MEA accélère le déploiement du plan FaSTLAne 2030

Stellantis Middle East & Africa (MEA) a présenté sa feuille de route pour l’exécution du plan FaSTLAne 2030, dévoilé en mai 2026. Lors d’une conférence de presse, Samir Cherfan, Chief Operating Officer pour la région, a détaillé les ambitions du groupe, à savoir une croissance de 40 % du chiffre d’affaires, assortie d’une marge opérationnelle durable à deux chiffres.

Concrètement, la stratégie repose sur un modèle d’approvisionnement compétitif, combinant production locale et importations stratégiques en provenance d’Asie. Stellantis prévoit de concentrer 90 % de ses volumes sur un portefeuille de 22 modèles couvrant l’essentiel des ventes régionales. Cette approche vise à conjuguer compétitivité industrielle et efficacité commerciale.

Selon M. Cherfan, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent aujourd’hui 25 % de la population mondiale, proportion appelée à atteindre 40 % dans les décennies à venir. Du coup, le groupe y occupe une position de premier plan, classé numéro deux du marché depuis quatre années consécutives, avec plus de 500 000 véhicules vendus annuellement et une rentabilité durable à deux chiffres.

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Dans la zone Méditerranée, le groupe capitalisera sur la compétitivité de ses sites au Maroc et en Turquie, dont la capacité combinée atteint 800 000 unités. En Algérie, l’accent sera mis sur l’intégration locale, tandis qu’au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, la priorité portera sur l’amélioration des performances via un enrichissement de l’offre et un sourcing compétitif. Cette transformation devrait être réalisée à 75 % d’ici 2028, précise Samir Cherfan.

Toujours selon lui, Stellantis accompagnera cette trajectoire par des investissements annuels estimés à 300 millions d’euros, soutenus par des partenariats et des co-investissements. La moitié des modèles sera produite localement, l’autre sourcée en Asie, afin d’assurer une compétitivité optimale sur l’ensemble des segments.

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À travers cette stratégie, Stellantis MEA entend conjuguer compétitivité industrielle, portefeuille produit ciblé et investissements structurants pour générer une croissance durable et rentable. Le groupe confirme ainsi son ancrage à long terme dans la région et sa contribution aux économies locales.