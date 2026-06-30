Bayer Maroc dévoile ses solutions agricoles durables

Bayer Maroc a organisé récemment une visite de terrain dans la région du Gharb, à Had Kourt (Sidi Kacem), afin de dévoiler ses solutions destinées à renforcer la performance et la durabilité des exploitations céréalières. Une initiative qui illustre l’engagement de l’entreprise dans la transformation de l’agriculture marocaine, dans un contexte marqué par la variabilité climatique et les enjeux de souveraineté alimentaire.

Lors de cette immersion, Bayer Maroc a mis en avant des pratiques combinant protection des cultures, outils numériques d’aide à la décision et innovations agronomiques. L’objectif est d’améliorer les rendements tout en optimisant l’utilisation de l’eau et des intrants. Justement, des démonstrations sur parcelles ont montré comment la combinaison de produits phytosanitaires de nouvelle génération et de recommandations techniques peut aider les agriculteurs à sécuriser leurs récoltes.

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L’entreprise entend placer l’accompagnement de proximité au cœur de sa stratégie. À travers des programmes de terrain et des échanges réguliers avec les producteurs, Bayer Maroc adapte ses solutions aux spécificités régionales et aux contraintes des exploitations. Une démarche qui vise à favoriser l’adoption de pratiques plus performantes et durables.

L’opérateur qui souligne que les partenariats avec les agriculteurs et les acteurs du secteur agricole occupent une place centrale. Ils permettent de tester les solutions dans des conditions réelles et de renforcer leur pertinence. Bayer Maroc entend ainsi contribuer à une agriculture plus compétitive et respectueuse des ressources naturelles.

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La visite a également été l’occasion d’évoquer les enjeux de souveraineté alimentaire et de résilience face aux défis climatiques et économiques. Pour Bayer Maroc, l’accompagnement des agriculteurs dans la modernisation de leurs pratiques constitue une réponse aux pressions sur les ressources hydriques et aux exigences de performance.

«Les céréales sont au cœur de notre sécurité alimentaire. Après plusieurs années de sécheresse, cette saison porte un message d’espoir. Nous voulons contribuer, aux côtés des agriculteurs, à une agriculture plus performante et plus durable», a déclaré Amina L’Kima, Directrice générale de Bayer Maroc et de la division Bayer Crop Science Afrique du Nord.