Le Groupe OCP accueille le ministre nippon de l’Agriculture à Jorf Lasfar

Le Groupe OCP a accueilli, samedi 20 juin à Jorf Lasfar, Norikazu Suzuki, ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Japon, accompagné d’une délégation officielle, dans le cadre d’une visite illustrant la solidité du partenariat historique entre le Groupe OCP et les partenaires japonais, ainsi que le rôle du Groupe et du Maroc en tant que partenaires stratégiques de confiance au service des ambitions agricoles du Japon et de la région ASEAN.

La relation entre le Groupe OCP et les partenaires japonais remonte à 1961 et s’est construite au fil des décennies autour d’intérêts communs et d’une coopération de long terme.

Le Groupe OCP accompagne les ambitions du Japon en matière de développement agricole et contribue au renforcement de la sécurité alimentaire au Japon et dans la région ASEAN. Dans un contexte marqué par l’importance croissante de la résilience des chaînes d’approvisionnement, cette visite illustre la continuité d’un partenariat de long terme au service d’une agriculture plus performante et durable.

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Cette visite illustre également une ambition commune : promouvoir une agriculture plus durable grâce à la coopération, à une gestion responsable des nutriments et à l’innovation, afin de répondre aux défis alimentaires des générations futures.

Le Groupe OCP se réjouit de poursuivre et d’approfondir cette collaboration, en s’appuyant sur plus de six décennies de coopération au service des agriculteurs, des communautés et des systèmes alimentaires de la région.