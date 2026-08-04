Cash Plus renforce sa croissance au premier semestre 2026

La fintech Cash Plus poursuit sa trajectoire de croissance rentable. Au terme du premier semestre 2026, le groupe a enregistré un résultat net part du groupe (RNPG) de 151 millions de dirhams (MDH), en progression de 18 % par rapport aux 127 MDH réalisés un an plus tôt. Cette performance traduit la montée en puissance de ses activités, l’élargissement continu de son réseau et une meilleure maîtrise de ses coûts d’exploitation.

Le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé s’est établi à 476 MDH, en hausse de 15 % sur un an, porté par la croissance des activités historiques de transfert d’argent, des comptes de paiement et des services de proximité. Cette progression s’est accompagnée d’une amélioration encore plus marquée des performances opérationnelles, avec un résultat d’exploitation de 274 MDH, en augmentation de 20 % par rapport au premier semestre 2025. La marge d’exploitation gagne ainsi trois points pour atteindre 58 %, illustrant la capacité du groupe à convertir sa croissance commerciale en rentabilité.

Cette amélioration repose notamment sur une gestion rigoureuse des charges. Alors que le PNB progresse de 15 %, la hausse cumulée des frais généraux et des dotations aux amortissements est restée limitée à 12 %, permettant au groupe d’améliorer son levier opérationnel malgré la poursuite de ses investissements dans le développement de son réseau et de ses infrastructures technologiques.

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Sur le plan commercial, Cash Plus confirme la forte dynamique de son activité. Au cours des six premiers mois de l’année, le groupe a traité plus de 62 milliards de dirhams de transactions, soit une progression de 21 % sur un an. Parallèlement, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a augmenté de 14 %, atteignant 70 dirhams, témoignant d’une utilisation plus intensive des services proposés par l’entreprise.

Les commissions consolidées ont atteint 662 MDH, contre 575 MDH un an auparavant, soit une croissance de 15 %. L’activité de transfert d’argent demeure le principal moteur du groupe avec 506 MDH de commissions, en hausse de 14 %, soutenue par l’augmentation des volumes traités et le renforcement du maillage territorial de Cash Plus. Les services de proximité connaissent également une accélération, profitant de l’élargissement continu de l’offre distribuée au sein du réseau d’agences, notamment grâce à de nouveaux partenariats stratégiques.

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Au-delà des résultats financiers, ces performances illustrent la transformation progressive de Cash Plus en un acteur majeur des services financiers de proximité au Maroc. Le groupe poursuit le développement de ses solutions digitales, diversifie son portefeuille de services et consolide son réseau physique, qui constitue un avantage compétitif important dans un marché où l’inclusion financière demeure un enjeu majeur.

Avec une croissance simultanée du chiffre d’affaires, des volumes d’activité et de la rentabilité, Cash Plus confirme la solidité de son modèle économique. Le groupe aborde ainsi le second semestre 2026 avec des fondamentaux renforcés et entend poursuivre sa stratégie d’innovation, d’expansion de son réseau et de diversification de ses services afin de conforter sa position parmi les principaux acteurs marocains de la fintech et des services de paiement.