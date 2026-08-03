Pourquoi l’équipementier américain Gentex a choisi le Maroc

Le Maroc confirme son attractivité auprès des équipementiers automobiles internationaux. Le groupe américain Gentex Corporation, spécialisé dans les technologies embarquées et les rétroviseurs électrochromes, prévoit d’implanter une nouvelle unité de production dans le Royaume afin de mieux servir les constructeurs automobiles européens. L’annonce, faite à l’occasion de la publication des résultats trimestriels de l’entreprise, témoigne du rôle croissant du Maroc comme plateforme industrielle de référence.

Selon les dirigeants de Gentex, un protocole d’accord a déjà été signé avec les autorités marocaines. Le site de production a été identifié et bénéficie du soutien du gouvernement. L’usine, dont l’entrée en service est prévue en 2028, fabriquera principalement des rétroviseurs électrochromes ainsi que des modules électroniques avancés destinés aux véhicules produits et commercialisés sur le marché européen.

Cette implantation répond à une évolution profonde de l’industrie automobile mondiale. Les constructeurs européens demandent désormais à leurs fournisseurs de rapprocher leurs capacités de production des sites d’assemblage afin de réduire les risques liés aux chaînes d’approvisionnement internationales. Cette stratégie de « régionalisation » des fournisseurs est devenue une priorité après les perturbations provoquées par la pandémie, les tensions géopolitiques et les difficultés logistiques observées ces dernières années.

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Pour Gentex, le choix du Maroc repose sur plusieurs avantages compétitifs. Le Royaume dispose d’une industrie automobile mature, d’infrastructures logistiques performantes, notamment grâce au complexe portuaire de Tanger Med, ainsi que d’une proximité géographique avec les principaux marchés européens. À cela s’ajoutent des accords de libre-échange et un écosystème industriel qui accueille déjà de grands constructeurs et équipementiers internationaux.

Le directeur des opérations de Gentex, Neil Boehm, a souligné que cette implantation permettra de répondre aux exigences de localisation formulées par plusieurs clients européens, tout en limitant l’impact sur les coûts d’exploitation. Les technologies de base continueront d’être produites dans les installations existantes du groupe, ce qui permettra d’assurer une transition progressive sans créer de surcapacités industrielles.

Au-delà de l’investissement lui-même, ce projet renforce la dynamique de la filière automobile marocaine, premier secteur exportateur du Royaume. L’arrivée d’un acteur technologique de premier plan devrait contribuer au développement de la chaîne de valeur locale, favoriser le transfert de savoir-faire et créer de nouvelles opportunités pour les sous-traitants nationaux spécialisés dans les composants électroniques et les technologies automobiles.

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Cette nouvelle implantation illustre également la montée en gamme de l’industrie marocaine. Après avoir attiré les grands constructeurs et les fabricants de composants mécaniques, le Royaume séduit désormais des entreprises positionnées sur des technologies à forte valeur ajoutée, dans un contexte où les véhicules deviennent de plus en plus connectés et électroniques.

Avec ce projet, Gentex rejoint ainsi la liste des industriels internationaux qui font du Maroc une base de production stratégique pour approvisionner l’Europe. Une décision qui confirme la compétitivité de l’offre industrielle marocaine et son rôle croissant dans la reconfiguration mondiale des chaînes d’approvisionnement automobiles.