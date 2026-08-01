BMW X5 2026 : le SUV munichois change de dimension

Vingt-cinq ans après son apparition, le BMW X5 franchit une nouvelle étape. Pour sa cinquième génération, le constructeur munichois ne se contente pas d’un simple restylage : il élargit son offre mécanique à cinq énergies ; de l’essence à l’hydrogène en passant par une inédite déclinaison 100 % électrique baptisée iX5. À cela s’ajoutent un habitacle entièrement numérisé, un châssis optimisé et une production plus sobre en carbone. Autant d’éléments qui traduisent l’ambition du constructeur à l’hélice : poser les jalons de l’avenir de la marque.

Sans bouleverser les proportions qui ont fait son succès depuis 1999, le X5 adopte des lignes plus tendues et une silhouette plus affirmée, inspirées du langage stylistique de la «Neue Klasse». La face avant se distingue par une calandre rétroéclairée «Iconic Glow», désormais plus verticale, et par des projecteurs «Adaptive LED» à signature lumineuse en «double X» du plus bel effet.

Sur les flancs, les poignées classiques cèdent la place aux «BMW Winglets», des commandes tactiles affleurantes qui ouvrent les portes électriquement. La personnalisation reste au cœur de l’offre, avec onze teintes de carrosserie et des jantes allant de 21 à 23 pouces, complétées par les packs M Sport et les pièces M Performance.

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Un habitacle numérique et premium

À bord, la rupture est nette. La planche de bord traditionnelle laisse place à un environnement numérique centré sur le conducteur, animé par le «BMW Operating System X». La nouveauté la plus marquante est le «BMW Panoramic Vision», un bandeau lumineux projetant les informations essentielles sur toute la largeur du pare-brise. Ce dispositif est complété par un affichage tête haute en 3D et par un écran central incurvé de 17,9 pouces, associé à la dernière génération du système iDrive et à l’interface «QuickSelect». L’objectif est clair : réduire les commandes physiques tout en simplifiant l’accès aux fonctions.

Faut-il souligner que la qualité perçue progresse également, grâce à un éclairage d’ambiance tridimensionnel et à des inserts en verre ou en ardoise, une première mondiale. Le coffre conserve un volume de 655 litres, tandis que le passager avant peut bénéficier d’un écran de divertissement de 14,6 pouces doté d’un filtre anti-distraction.

Une offre mécanique inédite

Le BMW X5 2026 devient le premier modèle du segment à proposer cinq motorisations. Outre les blocs essence et diesel qui intègrent une hybridation légère 48 V, l’offre hybride rechargeable se renforce autour du six-cylindres maison, associé à une batterie de 26,5 kWh. Deux déclinaisons sont proposées : le X5 50e xDrive (489 ch, 700 Nm) avec 86 à 102 km d’autonomie électrique, et le X5 M60e xDrive (612 ch, 800 Nm) avec 81 à 98 km.

Mais BMW va plus loin avec la future iX5 Hydrogen, développée en partenariat avec Toyota. Cette version repose sur une pile à combustible de troisième génération et un système de stockage d’hydrogène entièrement revu, pour une autonomie annoncée de 750 km.

Point d’orgue de cette gamme élargie, le BMW iX5 marque l’arrivée de la première déclinaison 100 % électrique du SUV. Il inaugure la sixième génération de la technologie eDrive et une architecture 800 V, permettant une recharge rapide jusqu’à 460 kW. Dans sa configuration iX5 60 xDrive, le SUV développe 578 ch et 805 Nm de couple, avec une batterie de 141 kWh offrant jusqu’à 845 km d’autonomie WLTP.

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Dynamisme et assistance renforcés

A regarder d’un peu plus près les caractéristiques techniques de l’engin, le X5 conserve une répartition des masses proche de l’équilibre parfait (50/50) et une suspension adaptative de série. En option, un châssis complet ajoute suspension pneumatique et roues arrière directrices, capables de braquer jusqu’à 3,2 degrés. Mieux, les finitions haut de gamme peuvent recevoir un système actif de stabilisation du roulis.

Côté aides à la conduite, les packs «Driving Assistant Plus» et «Parking Assistant Plus» sont inclus dès l’entrée de gamme. En option, le «Highway Assistant» autorise une conduite mains libres sur autoroute jusqu’à 130 km/h, avec un changement de voie validé par un simple regard. BMW introduit également le système «Symbiotic Drive», conçu pour rendre plus naturelles les reprises en main ponctuelles du volant par le conducteur.

La production débutera en août 2026 à l’usine de Spartanburg, aux États-Unis, qui fabrique le X5 depuis son lancement. Les premières livraisons des versions thermiques et hybrides devraient être prévues pour fin novembre 2026, annonce le constructeur, tandis que les déclinaisons électriques et hydrogène arriveront au printemps 2027.