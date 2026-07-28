Rallye automobile : première édition réussie pour le Quest Dakar

La première édition de Quest Dakar, rallye automobile hybride reliant Casablanca à Dakar, est arrivée à destination le vendredi 24 juillet 2026. À cette occasion, Son Excellence Monsieur Hassan Naciri, ambassadeur du Maroc au Sénégal, a reçu Ismail Lahlou, fondateur de cette aventure inédite, ainsi que les participants ayant pris part à ce rallye au croisement du sport, de la mobilité durable et de l’engagement social.

C’est à Dakar que s’est achevée, le vendredi 24 juillet dernier, la première édition du rallye Quest Dakar, en provenance de Casablanca. Pour marquer cette arrivée, Son Excellence Monsieur Hassan Naciri a reçu Ismail Lahlou, fondateur du rallye, accompagné des participants ayant pris part à cette aventure. Cette réception a permis de saluer l’aboutissement d’un projet inédit, porté sur plusieurs milliers de kilomètres à travers le continent africain.

Rappelons que Quest Dakar se présente comme un rallye automobile nouvelle génération, reliant Casablanca à Dakar à bord de véhicules hybrides. Le projet, qui est porté par Ismail Lahlou et Albert Strauss, en partenariat avec l’importateur de la marque Lynk & Co dans le Royaume (LK Automotive), entend conjuguer performance sportive, innovation en matière de mobilité durable et impact social. Inspiré de l’esprit des grands rallyes africains, Quest Dakar revendique une approche plus responsable, résolument tournée vers l’avenir du continent.

Au-delà du défi sportif, Quest Dakar se veut également une initiative solidaire, menée au profit de Tibu Africa, organisation engagée pour l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport. À travers ce partenariat, le rallye contribue à mobiliser des fonds pour le programme Génération Sportive, dont l’objectif est de renforcer l’accès au sport, l’inclusion sociale et l’épanouissement de la jeunesse africaine.

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En traversant le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, Quest Dakar a porté un message d’unité, de coopération et d’engagement panafricain. L’événement a illustré la manière dont un rallye automobile peut se conjuguer à la fois comme une aventure humaine, un défi sportif et un levier concret d’impact positif au service du continent.

La réception organisée à l’occasion de l’arrivée du rallye a également été l’occasion, pour Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, de présenter sa dernière exposition photographique. Celle-ci retrace la richesse et la profondeur de la coopération entre le Maroc et le Sénégal, et illustre les liens historiques, culturels et humains unissant les deux nations.

Avec cette première édition, Quest Dakar ambitionne de s’imposer comme un rendez-vous annuel incontournable, à la croisée du sport, de l’innovation et de l’engagement sociétal en Afrique.