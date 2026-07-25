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Recherche Scientifique

UM6P : cinq ans de gouvernance scientifique avec l’UGF

by David Jérémie
written by David Jérémie

Cinq ans après sa création, l’Unité de Gestion des Fonds (UGF) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) publie son premier rapport quinquennal. Depuis 2020, cette structure a déployé plus de 25 programmes de recherche et d’innovation, accompagné plus de 150 projets et mobilisé plus de 1500 chercheurs ainsi quun réseau de plus de 1000 experts nationaux et internationaux, impliquant 11 universités publiques marocaines.

Mise en place pour structurer la gestion des financements dédiés à la recherche et au transfert de technologie, l’UGF a développé un modèle intégré couvrant l’ensemble du cycle de vie des programmes : identification des besoins, appels à projets, évaluation scientifique, contractualisation, suivi opérationnel et mesure de l’impact.

«À l’UM6P, nous considérons que l’impact d’une recherche se prépare bien avant ses résultats. Il commence par la manière dont les projets sont conçus, évalués, financés, accompagnés et suivis. En cinq ans, l’UGF a contribué à instaurer cette culture de l’exigence, où la qualité de la gouvernance devient une condition de la qualité scientifique. C’est cette dynamique collective que ce rapport met en perspective», a déclaré Ryad Mouline, Head de l’Unité de Gestion des Fonds.

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Les programmes accompagnés ont couvert des secteurs stratégiques : santé, agriculture, énergie, eau, matériaux, sciences humaines et intelligence artificielle. Ils ont permis la formation de plus de 390 doctorants, mobilisé plus de 210 post-doctorants et ingénieurs de recherche, et soutenu le développement de nouvelles technologies et prototypes. Plus de 25 projets ont été accompagnés en maturation technologique et commerciale.

Sur le plan académique, ces travaux ont donné lieu à la publication de plus de 236 articles scientifiques dans des revues internationales classées premier quartile (Q1), renforçant la visibilité de la recherche marocaine.

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Au-delà des mécanismes de financement, l’UGF revendique une évolution des standards appliqués à l’écosystème national de la recherche, en introduisant des critères communs de sélection, d’évaluation, de suivi et de redevabilité. Cette démarche a conduit à l’obtention de la certification ISO 9001 :2015, norme internationale de référence en matière de management de la qualité.

Ce bilan intervient alors que l’UGF entame une nouvelle phase avec le déploiement du Programme national d’appui à la recherche, au développement et à l’innovation (PNARDI), mené en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et la Fondation OCP. Dans ce cadre, l’UGF est appelée à devenir un opérateur de référence pour la mise en œuvre des politiques publiques nationales de recherche et d’innovation.

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