Cannabis thérapeutique : l’UM6P et l’ANRAC lancent un partenariat scientifique ambitieux

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Agence Nationale de Réglementation des Activités Relatives au Cannabis (ANRAC) ont signé une convention-cadre visant à structurer et à dynamiser la recherche appliquée autour des usages médicaux et pharmaceutiques du cannabis.

Ce partenariat marque une étape importante dans la stratégie de valorisation scientifique et réglementaire du cannabis à usage thérapeutique au Maroc. Il s’inscrit dans une volonté commune de produire des connaissances validées sur les propriétés des composés actifs du cannabis, à travers des méthodes de recherche rigoureuses et des protocoles biomédicaux reconnus.

Lire aussi | Cannabis médical : vers un tournant néerlandais favorable au Maroc ?

Les travaux porteront notamment sur la caractérisation chimique et pharmacologique des substances issues du cannabis, avec un accent mis sur leur efficacité potentielle dans le traitement de certaines pathologies. Les équipes combineront expérimentation, modélisation et analyse de données pour mieux comprendre les conditions et les limites d’une intégration clinique de ces composés, dans le respect des normes de sécurité sanitaire et des cadres réglementaires en vigueur.

Outre l’aspect purement scientifique, la collaboration intègre un dispositif de transfert des résultats vers les acteurs du secteur, notamment les professionnels de la santé, de la pharmacie et de la recherche clinique. L’objectif est de favoriser une application encadrée et concrète des avancées obtenues en laboratoire.

Un volet de formation accompagne également cette initiative : des programmes ciblés seront proposés aux chercheurs, médecins, pharmaciens et autres professionnels du secteur de la santé. Ces formations couvriront aussi bien les dimensions pharmacologiques que les cadres juridiques et les conditions d’inclusion des traitements à base de cannabis dans les parcours de soins.

Lire aussi | Safran, huiles végétales, produits de cannabis… Ces produits dont les droits d’importation vont augmenter

Par ailleurs, un accord spécifique a été signé avec le Centre Africain du Génome de l’UM6P pour mener un projet de caractérisation génétique de la variété locale de cannabis “Beldia”. Grâce à des technologies de séquençage de nouvelle génération, l’objectif est de documenter cette ressource endémique, d’assurer sa traçabilité et de la protéger dans un cadre réglementaire piloté par l’ANRAC.

Reposant sur une approche projet structurée, la collaboration met l’accent sur une articulation continue entre recherche fondamentale, application clinique et exigence réglementaire. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration d’un champ scientifique encore peu développé au Maroc, en tenant compte des enjeux techniques, juridiques et éthiques que soulève l’usage médical du cannabis.