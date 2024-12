Safran, huiles végétales, produits de cannabis… Ces produits dont les droits d’importation vont augmenter

L’Administration des Douanes et des impôts indirects (ADII) vient de publier une circulaire sur les dispositions douanières de la loi de finances pour l’année budgétaire 2025, comprenant des augmentations des droits d’importation pour certains produits.

Les mesures prévues visent à soutenir la production locale, à protéger les opérateurs marocains contre le dumping et à garantir la viabilité et la soutenabilité des investissements nationaux dans les secteurs concernés.

Voici les produits concernés par l’augmentation de la quotité du droit d’importation :

• de 30% à 40% pour le safran relevant des positions tarifaires n°s 0910.20.00.10 et 0910.20.00.90 et ce, afin de renforcer la protection du safran cultivé au niveau national qui est confronté à une grande concurrence du safran importé ;

Lire aussi | Voici les 7 objectifs du nouveau plan stratégique de la Douane

• de 10% à 17,5% pour les graisses et huiles végétales en emballage d’un contenu net inférieur ou égale à 20 kg relevant de la position tarifaire n°1516.20.25.00 et ce, afin d’aligner le taux du droit d’importation qui leur est applicable à celui appliqué à ces mêmes produits présentés dans des emballages d’un contenu net supérieur à 20 kg ;

• de 2,5% à 10% pour la fibre synthétique discontinue de polyesters, d’un titre supérieur ou égal à 3,78 décitex et inférieur à 22,22 décitex, relevant de la position tarifaire n° 5503.20.00.20 et ce, afin d’encourager la production locale de la fibre de polyester discontinue de rembourrage à partir des déchets de bouteilles en PET et renforcer ainsi, le développement de l’économie circulaire ;

Lire aussi | Les recettes douanières s’apprécient de 10% à fin novembre

• de 10% à 17,5% pour les câbles de fibres optiques relevant des positions tarifaires 8544.70.00.10 et 8544.70.00.90 et ce, pour soutenir la production locale des fibres optiques et créer plus d’emploi dans ce secteur ;

• à 200% pour les produits de cannabis et de chanvre, relevant des chapitres 04, 09, 12, 13,15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 42, 53 et 56 du TDI et ce, afin d’assurer une protection socio-économique des agriculteurs du cannabis, ainsi que la viabilité et la soutenabilité des investissements nationaux entrepris dans ce nouveau secteur.