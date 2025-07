Les fintechs marocaines à l’honneur lors de l’Immersive Fintech Day 2025

La deuxième édition de l’Immersive Fintech Day, organisée par Wenov, l’entité innovation du groupe Attijariwafa bank, en partenariat avec KPMG au Maroc, s’est tenue ce lundi à Casablanca. L’événement a réuni un large panel d’acteurs du secteur financier et technologique, confirmant l’intérêt croissant pour l’innovation au sein des services financiers marocains.

Après une première édition remarquée en 2024, cette nouvelle rencontre a poursuivi l’objectif de créer des passerelles concrètes entre les besoins métiers d’Attijariwafa bank et les solutions proposées par les fintechs marocaines. En présence de Mustapha Lahlali, Directeur Exécutif du Morocco Fintech Center, les participants ont exploré les axes de transformation numérique les plus stratégiques pour le secteur bancaire.

Huit thématiques ont structuré les échanges : Retail, Corporate & Investment Banking, Cybersécurité, Ressources humaines, Conformité, ESG (Environnement, Social, Gouvernance), Digital, Marché des capitaux et le modèle BNPL (Buy Now Pay Later). À travers des ateliers immersifs et des sessions de restitution, les équipes de la banque et les startups ont partagé des cas d’usage, évalué des leviers d’innovation et identifié des pistes de collaboration.