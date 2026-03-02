Starlink: la deuxième génération de satellites «direct-to-cell» prévue pour 2027

Le spécialiste des satellites de télécommunications Starlink, marque star du géant SpaceX, prévoit de lancer sa deuxième génération de satellites «direct-to-cell» en 2027, a annoncé, lundi 2 mars, un de ses dirigeants à l’occasion du Salon international du mobile (MWC) à Barcelone.

«Nous commencerons à lancer à la mi-2027, avec (la fusée) Starship, et nous pourrons déployer la constellation très rapidement», a déclaré Michael Nicolls, vice-président de Starlink chez SpaceX, au cours d’une prise de parole sur la scène principale. Cette nouvelle constellation doit succéder à la première génération de satellites Starlink équipés d’antennes permettant de se connecter à des téléphones sans passer par une antenne terrestre.

«L’objectif de Starlink Mobile, qui sera rendu possible par la constellation de deuxième génération, est de fournir une connectivité similaire à celle des réseaux terrestres lorsque vous êtes connecté au système par satellite», a assuré Michael Nicolls.

D’après lui, cette nouvelle constellation comptera initialement 1200 satellites. Elle devrait être mise en service six mois après les premiers lancements. «À partir de là, nous poursuivrons l’extension de la constellation», a poursuivi le dirigeant. Au total, Starlink dispose à l’heure actuelle de plus de 9000 satellites, dont environ 600 sont équipés de la technologie «direct-to-cell».

Avec ces équipements, le groupe dirigé par le milliardaire américain Elon Musk s’est associé à plusieurs opérateurs pour proposer des services de connectivité mobile. S’il reste dépendant des fréquences des opérateurs, le mastodonte espère toutefois se passer d’eux, notamment grâce au rachat en septembre 2025 des fréquences de l’américain EchoStar, pour 17 milliards de dollars.

Cette bande de fréquences sera utilisée par la seconde génération de satellites à l’échelle mondiale, «sous réserve des autorisations réglementaires», a-t-il poursuivi. Afin de déployer ce service, l’entreprise travaille «en étroite collaboration avec les fabricants» pour rendre un maximum de téléphones compatibles.

Challenge (Avec AFP)