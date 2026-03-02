Alertes
Retour des intempéries dans plusieurs provinces du Royaume

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
Image d'illustration

Des chutes de neige sur les hauteurs au-delà de 1.400 m, des averses orageuses avec risque de grêle, des rafales de vent avec chasse-poussières et un temps froid sont prévus, de lundi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (25-35 cm) sont attendues, de mardi à 00h00 à jeudi à 06h00, dans les provinces de Taroudant, Al Haouz, Azilal et Ouarzazate, précise la Direction dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (15-25 cm) est prévu durant la même période dans les provinces de Midelt, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Boulemane, Chichaoua et Tinghir, ajoute la DGM.

Par ailleurs, les provinces d’Al Hoceima, Sefrou, Fès, Moulay Yaâcoub, Taounat, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset et Khénifra, connaîtront lundi, de 13h00 à 23h00, des averses orageuses avec risque de grêle (30-40 mm).

En outre, les provinces d’Essaouira, Safi, Tiznit, Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Sidi Ifni, connaîtront mardi jusqu’à 12h00 des pluies ou averses orageuses localement fortes (25-35 mm).

Ce même phénomène (40-60mm) est prévu, de mardi à 15h00 à mercredi à 12h00, dans les provinces de M’diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Fahs-Anjra et Tanger-Assilah.

D’autre part, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières (75 à 85 km/h) sont prévues mardi entre 14h00 et 22h00, dans les provinces de Tinghir, Ouarzazate, Zagora, Errachidia, Midelt, Boulemane, Figuig et Jerada.

Enfin, un temps froid (-09/-03 °C) est également attendu mercredi dans les provinces de Béni Mellal, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Midelt et Ouarzazate, conclut la DGM.

