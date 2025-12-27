Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Les prévisions du samedi 27 décembre 2025
Loi de Finances 2026: le secteur du sport en réforme…
Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à dimanche
Après une année inédite, le tourisme face au défi de la confirmation
Des records à battre à la CAN
IO Recycling investit dans une nouvelle usine à Berrechid
Karim Tajmouati, [Directeur général de l’ANCFCC]
Plus de 92 mille entreprises ont été créées au Maroc en dix mois
Les priorités du nouveau DG de l’ADD passées à la loupe…
Can Maroc 2025: soulever enfin une deuxième coupe «à la maison»
Home MétéoLes prévisions du samedi 27 décembre 2025
Météo

Les prévisions du samedi 27 décembre 2025

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 décembre 2025.

-Pluies et averses orageuses sur le Souss, les plaines atlantiques nord et centre, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Ouest de la Méditerranée, l’Atlas et ses régions ouest.

-Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Nord des provinces sahariennes et l’Oriental.

-Chutes de neige sur les reliefs de l’Atlas et le Rif au-delà de 1600m.

-Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

-Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques nord et centre, le Souss, le Saiss, le Moyen et l’Anti-Atlas.

-Température minimale de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/05°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 10/15°C sur les côtes sud et de 07/12°C ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’Oriental et évoluant peu ailleurs.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Vous aimerez aussi

Les intempéries vont se poursuivre jusqu’à mercredi

Les prévisions du samedi 13 décembre 2025

Les prévisions météorologiques du jeudi 20 novembre 2025

Les prévisions météorologiques du mercredi 19 novembre 2025

Les prévisions météorologiques du lundi 17 novembre 2025

Alerte. La DGM annonce des intempéries dans plusieurs provinces