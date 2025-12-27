Les prévisions du samedi 27 décembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 décembre 2025.

-Pluies et averses orageuses sur le Souss, les plaines atlantiques nord et centre, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, l’Ouest de la Méditerranée, l’Atlas et ses régions ouest.



-Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Nord des provinces sahariennes et l’Oriental.



-Chutes de neige sur les reliefs de l’Atlas et le Rif au-delà de 1600m.



-Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.



-Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques nord et centre, le Souss, le Saiss, le Moyen et l’Anti-Atlas.



-Température minimale de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/05°C sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est, de 10/15°C sur les côtes sud et de 07/12°C ailleurs.



– Température maximale en légère hausse sur l’Oriental et évoluant peu ailleurs.



-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.