Le nouveau PortNet: une avancée majeure dans la transformation digitale du commerce extérieur

Le 18 mai dernier, le Maroc a lancé le portail ‘’PortNet Commerce Extérieur’’, une plateforme numérique appelée à centraliser l’ensemble des procédures liées aux opérations d’importation et d’exportation. Une sorte de guichet unique numérique mis à la disposition des opérateurs pour leur simplifier les procédures, les accompagner et leur faciliter l’accès aux marchés internationaux.

La multiplication des intervenants dans le domaine du commerce extérieur nécessite la mise en place d’un guichet unique pour simplifier les formalités, gagner du temps et faciliter le travail des opérateurs économiques. Une solution devenue possible grâce à la dématérialisation des procédures et à l’interopérabilité entre tous les intervenants dans ce domaine. Le lancement du projet PortNet en 2008 était donc une nécessité, dans un contexte de croissance soutenue du trafic portuaire après le démarrage des activités du complexe industrialo-portuaire Tanger Med en 2007. Le succès de la plateforme transactionnelle a motivé son élargissement en 2015 pour intégrer d’autres démarches administratives liées aux échanges internationaux.

En 18 ans d’existence, la plateforme a vu démultiplier le nombre d’opérateurs, de partenariats, et d’agences. Le système compte désormais 100.000 utilisateurs, dont 80.000 opérateurs économiques et 1.800 transitaires. Chaque jour, 5.000 transactions en moyenne sont traitées via la plateforme, 70% des opérations concernent les importations et 30% les exportations. La couverture du dispositif est désormais quasi universelle, puisqu’il englobe plus de 95% des flux commerciaux du pays. Portnet couvre plus de 120 services, allant des formalités d’arrivée et de départ des navires, aux autorisations de chargement et de déchargement, en passant par la gestion des zones de dépôt, la coordination des transitaires et la supervision des conteneurs. Ainsi, les délais de traitement des licences d’importation sont passés de 5 jours, à seulement 3 heures, renforçant ainsi la compétitivité du commerce extérieur marocain, où le transport maritime représente plus de 95 % des flux import/export.

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Dans son rapport «Review of Maritime Transport 2025», publié le 24 septembre 2025, la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) a publié une analyse approfondie du système PortNet. D’après ce rapport « Le système marocain PortNet est un exemple de coopération réussie entre le secteur public et le secteur privé. Il a permis d’améliorer la connectivité maritime, la performance logistique ». Pour la CNUCED, le cas du Maroc illustre « Comment une vision claire, soutenue par des réformes concrètes et une gouvernance collaborative, peut transformer l’infrastructure commerciale d’un pays en atout stratégique ». Le rapport recommande ainsi de « S’inspirer de l’expérience marocaine pour renforcer la compétitivité logistique des pays en développement et réduire les coûts du commerce international ».

Bien que la plateforme transactionnelle PortNet soit un outil incontournable pour la digitalisation et la simplification des procédures du commerce extérieur, elle n’est que l’une des 8 interfaces nécessaires pour opérer dans ce domaine. De même, son utilisation présente quelques limites techniques et opérationnelles qui nécessitent sa refonte totale. Ainsi, le 18 mai dernier, au siège de l’Agence Nationale des Ports (ANP) à Casablanca, les hauts responsables gouvernementaux et les représentants de la communauté des affaires ont annoncé le lancement officiel du nouveau portail ‘’PortNet Commerce Extérieur’’.

Déployé encore en mode beta, ce nouveau dispositif sera opérationnel à l’échelle nationale à partir de mi-juin. Cette interface unique, portée cette fois par l’Intelligence Artificielle et une cybersécurité souveraine, ambitionne de regrouper l’ensemble des formalités du Commerce extérieur et promet ainsi de réduire encore de 50% les délais de traitement pour les 6.000 entreprises exportatrices du Royaume. La plateforme intègre déjà plus de 22 nouvelles procédures et services, ainsi que 5 organismes en cours d’intégration. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées figurent un identifiant unique et réutilisable, un tableau de bord unifié, un suivi en temps réel des dossiers ainsi qu’une harmonisation des données entre les différentes administrations concernées.

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En annonçant la nouvelle plateforme, le Secrétaire d’État chargé du Commerce Extérieur Omar Hejira a tenu à préciser que «Notre objectif n’est pas de créer une plateforme additionnelle, mais de connecter les nombreux systèmes existants au sein d’un guichet unique ». L`objectif étant d’harmoniser l’ensemble des procédures portuaires à l’échelle nationale. Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh considère lui que le projet constitue une étape majeure dans le processus de modernisation de notre système logistique et commercial. Il a expliqué que

« La digitalisation complète des procédures et l’échange instantané des données entre les différents intervenants contribueront à réduire les délais de traitement et de dédouanement, à limiter les temps d’attente dans les ports et à améliorer la gestion des flux de marchandises, de camions et de conteneurs ». Pour Mehdi Tazi, le nouveau président de la CGEM, « La simplification des procédures, la digitalisation, la conquête des marchés extérieurs, sont les priorités pour les entreprises. Et cette plateforme ajoute une compétitivité supplémentaire pour les 6.000 entreprises exportatrices du pays ».

L’élargissement du PortNet au transport aérien

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a ouvert une perspective stratégique majeure en saisissant l’occasion du lancement du nouveau système PortNet du commerce extérieur pour appeler à élargir progressivement le portail au fret aérien dans les aéroports du Royaume. En effet, le fret aérien joue un rôle croissant dans le commerce international, notamment pour les produits à forte valeur ajoutée et les marchandises urgentes. L’intégration des acteurs du transport aérien dans PortNet permettrait d’améliorer la fluidité des opérations, à réduire les délais de traitement dans les aéroports et à renforcer la compétitivité des plateformes aéroportuaires nationales. Cela consoliderait la position du Maroc en tant que hub logistique trimodal, maritime, aérien et terrestre, reliant l’Afrique, l’Europe et le reste du monde.