L’ONMT sur les traces des Lions de l’Atlas au Times Square

En marge de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et des exploits des Lions de l’Atlas, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) orchestre plusieurs activations à New York, mêlant campagne d’affichage iconique XXL, performance artistique, habillage des taxis new-yorkais… pour inscrire le Maroc dans un récit mondial d’influence et de visibilité.

À New York, au cœur de Times Square, sur les écrans géants, dans les rues de Manhattan et jusque sur les célèbres taxis jaunes, l’Office National Marocain du Tourisme déploie une série d’activations pour accompagner l’épopée des Lions de l’Atlas et renforcer la visibilité internationale de la destination Maroc. Porté par l’engouement exceptionnel suscité par les performances de l’équipe nationale marocaine, l’Office National Marocain du Tourisme poursuit une stratégie de promotion internationale en transformant l’un des plus grands événements sportifs de la planète en une formidable plateforme d’expression pour la marque touristique Maroc.

L’ONMT investit ainsi Times Square avec une campagne d’affichage aux couleurs de la signature internationale “Morocco, Kingdom of Light”, déployée sur les écrans emblématiques de Times Square. Grâce à une visibilité premium dans l’un des carrefours les plus fréquentés de la planète, la destination Maroc bénéficie d’une exposition continue auprès des millions de visiteurs qui traversent quotidiennement le site ainsi qu’auprès des audiences mondiales qui suivent l’actualité de la ville.

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Cette visibilité dans l’un des espaces publicitaires les plus iconiques du monde est renforcée par une activation événementielle. Pensée comme une célébration de l’identité marocaine contemporaine, cette opération associe un flashmob mêlant danse traditionnelle et expressions urbaines actuelles. L’objectif étant de faire vivre le Maroc au cœur de New York et générer des contenus à forte viralité auprès des créateurs de contenus internationaux.

Dans la continuité de cette prise de parole urbaine, l’ONMT habille également plusieurs dizaines de taxis new-yorkais aux couleurs du Maroc. Parcourant Manhattan, Brooklyn, Queens et les principaux axes touristiques de la métropole, ces véhicules deviennent de véritables ambassadeurs mobiles de la destination. Cette présence au plus près du public permet d’inscrire la marque touristique Maroc dans le quotidien des habitants comme des visiteurs internationaux.

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Ces activations s’inscrivent dans une démarche globale menée par l’ONMT afin de capitaliser sur l’extraordinaire visibilité offerte par la Coupe du Monde 2026. À travers une stratégie mêlant sport, tourisme, culture et influence, l’Office entend transformer l’émotion générée par les performances des Lions de l’Atlas et la ferveur des fans marocains en un puissant levier d’attractivité pour la destination Maroc.

Elles prolongent également le partenariat engagé conjointement entre la Fédération Royale Marocaine de Football et l’Office National Marocain du Tourisme autour de la signature « Maroc, Terre de Football », qui ambitionne de positionner durablement le Royaume parmi les grandes nations du football mondial.