COM&TALK Agency rejoint l’International Public Relations Network (IPRN), réseau mondial de référence réunissant des agences indépendantes spécialisées dans les relations publiques et la communication. Cette intégration constitue une nouvelle étape dans le développement de l’agence et consolide sa capacité à accompagner ses clients au Maroc, en Afrique et à l’international, en combinant connaissance fine des marchés locaux et coordination stratégique à l’échelle mondiale.

Identifiée comme l’agence membre représentant le Maroc au sein de la région Middle East & Africa de l’IPRN, COM&TALK Agency intègre un réseau international d’agences indépendantes, implantées sur des marchés stratégiques à travers le monde. Cette adhésion lui permettra d’offrir à ses clients un accès à des partenaires de communication reconnus dans plus de 30 pays, tout en apportant au réseau son expertise du marché marocain et sa connaissance des dynamiques africaines.

Pour COM&TALK Agency, cette adhésion confirme la solidité de son positionnement et illustre la place croissante du Maroc comme plateforme régionale de référence pour la communication stratégique. S’appuyant sur une approche intégrée qui couvre les relations médias, la communication corporate, l’influence, la stratégie de contenu, la communication événementielle, la gestion de crise et les activations panafricaines, l’agence accompagne les marques, les institutions et les dirigeants dans la structuration de prises de parole fortes, la préservation de leur réputation et le renforcement de leur visibilité.

Lire aussi | Salam Gaz s’offre un nouveau siège à 120 millions de DH

« L’adhésion à l’IPRN constitue une étape structurante dans le développement de COM&TALK Agency. Elle vient conforter la pertinence de notre modèle, qui associe conseil stratégique, exigence éditoriale, compréhension des marchés et capacité d’exécution sur le terrain. Dans un contexte où le Maroc s’affirme comme un pays de plus en plus connecté aux flux internationaux d’affaires, d’investissement et d’influence, l’IPRN nous permettra d’apporter à nos clients une ouverture renforcée sur l’international, tout en mettant à la disposition du réseau notre connaissance approfondie des enjeux de communication au Maroc et en Afrique », déclarent Dounia Sekkat et Mohamed Belfass, Managing Partners de COM&TALK Agency.

Cette intégration s’inscrit également dans la stratégie de l’IPRN visant à consolider son maillage dans les marchés à fort potentiel et à encourager les synergies entre agences indépendantes réunies autour d’exigences communes en matière de professionnalisme, de réactivité et de proximité client. Porté par une culture de collaboration, d’échange d’expertises et de partenariats durables, le réseau offre à ses membres la possibilité de mener des projets internationaux coordonnés, tout en conservant l’agilité, l’esprit entrepreneurial et l’implication directe des dirigeants qui font la force des agences indépendantes.

Lire aussi | JAIDA et CHARI scellent un partenariat sur l’inclusion financière

« Nous nous réjouissons d’accueillir COM&TALK Agency au sein de l’IPRN comme agence membre au Maroc. Elle apporte au réseau une expertise locale reconnue, une vision stratégique affirmée et une maîtrise des enjeux de communication corporate et institutionnelle dans un marché en pleine transformation. Le Maroc occupe une position singulière, à la croisée de l’Afrique, de l’Europe et des grands flux économiques internationaux. L’intégration de COM&TALK Agency renforce notre réseau et ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre nos membres, au-delà des frontières et des régions », souligne Rodrigo Viana de Freitas, président de l’IPRN.

Grâce à cette affiliation, COM&TALK Agency prendra part aux dynamiques internationales de l’IPRN, notamment à travers les échanges entre membres, les projets collaboratifs, les groupes d’expertise sectorielle et les initiatives dédiées au partage de connaissances.