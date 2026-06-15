Salam Gaz s’offre un nouveau siège à 120 millions de DH

Salam Gaz casse sa tirelire pour un nouveau siège à Casablanca. En effet, le numéro 1 de l’emplissage du GPL (gaz de pétrole liquéfié) s’apprête à parachever la construction de son nouveau quartier général sur le boulevard Ghandi après près de deux ans de travaux pilotés par le bureau d’architectes KREA Studio.

Doté d’une enveloppe d’investissement globale de plus de 120 millions de dirhams, le futur siège de la filiale de la Samir (maison mère détenant 50 % du capital) abritera plus de 2.500 m couverts sur quatre niveaux, non loin de celui qui accueille le Centre régional d’investissement de Casablanca.

Rappelons qu’avec une part de marché de près de 30 %, Salam Gaz revendique un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dirhams et distribue des dividendes plantureux à ses actionnaires, parmi lesquels figurent, outre la Samir (en liquidation judiciaire depuis 10 ans !), Afriquia Gaz et TotalEnergies Marketing Maroc, qui contrôlent chacun 20 % du capital, tandis que les 10 % restants sont détenus par le groupe pétrolier ZIZ.

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Après s’être offert un siège flambant neuf, la société, qui emploie plus de 600 salariés, compte consacrer, au cours des prochaines années, ses efforts d’investissement à des projets plus industriels, à l’instar d’un nouveau terminal GPL à Nador West Med et du transfert des activités du centre emplisseur actuel de Tétouan ainsi que de celui d’Errachidia vers des sites éloignés de l’agglomération urbaine. Un programme d’investissement qui devrait mobiliser plusieurs centaines de millions de dirhams.