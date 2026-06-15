Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
COM&TALK Agency rejoint l’International Public Relations Network
Mondial 2026: McDonald’s Maroc célèbre la passion du ballon rond
Salam Gaz s’offre un nouveau siège à 120 millions de DH
JAIDA et CHARI scellent un partenariat sur l’inclusion financière
Coupe du Monde 2026: le Maroc à l’heure de confirmer 
Maroc: la production industrielle baisse au T1-2026
Réouverture d’Ormuz et levée du blocus naval: Trump déclare que l’accord avec l’Iran est « finalisé »
Le nouveau PortNet: une avancée majeure dans la transformation digitale du commerce extérieur
Lionel Zinsou: «Le Maroc est aujourd’hui le pays qui finance le plus de logements sur le continent africain»
Mondial 2026 (Groupe C): le Maroc tient tête au Brésil
Home ActualitésScannerSalam Gaz s’offre un nouveau siège à 120 millions de DH
Scanner

Salam Gaz s’offre un nouveau siège à 120 millions de DH

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Salam Gaz casse sa tirelire pour un nouveau siège à Casablanca. En effet, le numéro 1 de l’emplissage du GPL (gaz de pétrole liquéfié) s’apprête à parachever la construction de son nouveau quartier général sur le boulevard Ghandi après près de deux ans de travaux pilotés par le bureau d’architectes KREA Studio.

Doté d’une enveloppe d’investissement globale de plus de 120 millions de dirhams, le futur siège de la filiale de la Samir (maison mère détenant 50 % du capital) abritera plus de 2.500 m couverts sur quatre niveaux, non loin de celui qui accueille le Centre régional d’investissement de Casablanca.

Rappelons qu’avec une part de marché de près de 30 %, Salam Gaz revendique un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de dirhams et distribue des dividendes plantureux à ses actionnaires, parmi lesquels figurent, outre la Samir (en liquidation judiciaire depuis 10 ans !), Afriquia Gaz et TotalEnergies Marketing Maroc, qui contrôlent chacun 20 % du capital, tandis que les 10 % restants sont détenus par le groupe pétrolier ZIZ.

Lire aussi | Digitalisation des services financiers: la dématérialisation de la quittance automobile à la traîne

Après s’être offert un siège flambant neuf, la société, qui emploie plus de 600 salariés, compte consacrer, au cours des prochaines années, ses efforts d’investissement à des projets plus industriels, à l’instar d’un nouveau terminal GPL à Nador West Med et du transfert des activités du centre emplisseur actuel de Tétouan ainsi que de celui d’Errachidia vers des sites éloignés de l’agglomération urbaine. Un programme d’investissement qui devrait mobiliser plusieurs centaines de millions de dirhams.

Vous aimerez aussi

Digitalisation des services financiers: la dématérialisation de la quittance automobile à la traîne

Geely casse sa tirelire pour un showroom à Aïn Diab

Rabat: les inaugurations de nouveaux hôtels au pas de charge

Le belge STABEL Engineering renforce son activité au Maroc

Africa Feed & Food : une réorganisation de la présence à l’international

Aéronautique: Halmes Maroc passe sous le contrôle du français JOGAM