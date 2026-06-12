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Digitalisation des services financiers: la dématérialisation de la quittance automobile à la traîne

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Annoncée pour fin 2025, la dématérialisation de l’attestation d’assurance automobile ne devrait pas entrer en vigueur avant le dernier trimestre 2026. En effet, ce projet, qui représente selon les professionnels du secteur de l’assurance un tournant décisif pour le marché, accuse un retard de plusieurs mois à cause d’une intégration technique qui s’est avérée plus ardue que prévu, alors que le financement des équipements – notamment pour la lecture des QR codes – a été sécurisé grâce à la contribution des compagnies d’assurance.

Rappelons que cette dématérialisation de la quittance de l’assurance automobile ambitionne d’encourager la vente en ligne de l’assurance automobile (la branche la plus dynamique du secteur), d’améliorer l’expérience client et de rendre la gestion des polices d’assurance plus rapide et plus fluide.

Concrètement, elle repose sur la génération de codes QR sécurisés. Ces derniers pourront être scannés soit via une page web dédiée permettant de visualiser le contenu du code à partir de l’identifiant de l’attestation, soit par le biais d’une application mobile réservée aux agents de contrôle relevant de la DGSN (Direction générale de la Sûreté nationale), installée directement sur leurs tablettes.

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Malheureusement, malgré le forcing des opérateurs de l’assurance, les soucis techniques résiduels, mais également le calendrier des réformes réglementaires devant accompagner sa mise en œuvre (notamment l’amendement des articles 126 et 130 du Code des assurances, qui permet de reconnaître le référentiel numérique comme preuve légale de présomption d’assurance), ont eu raison de la volonté de toutes les parties prenantes de réussir ce jalon important de la digitalisation des services financiers au Maroc.

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