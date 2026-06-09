Geely casse sa tirelire pour un showroom à Aïn Diab

Le chinois Geely est déterminé à avancer rapidement ses pions au Maroc. En effet, à travers son importateur et représentant exclusif dans notre pays, BAMOTORS, le troisième constructeur automobile chinois s’apprête à lancer la construction d’un showroom premium sur le prolongement du quartier chic d’Aïn Diab, à Casablanca.

Cet investissement, auquel la filiale du groupe GBH (maison mère de BAMOTORS) compte consacrer une enveloppe de plus de 80 millions de dirhams, vient confirmer sa volonté de bâtir un réseau de distribution propre à la marque Geely. Jusqu’à présent, depuis qu’elle est devenue le partenaire exclusif au Maroc de cette marque il y a un peu moins de trois ans, elle s’est surtout appuyée sur son réseau existant de vente de la marque coréenne KIA, dont elle est également l’importateur et distributeur officiel dans notre pays.

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Le futur showroom, totalement dédié à Geely, sera le troisième du genre au Maroc après ceux de Casablanca Beauséjour et Marrakech Almazar, et constituera le fer de lance d’un réseau propre qui devrait atteindre une dizaine de points de vente d’ici fin 2027.

Situé sur le boulevard Abdelhadi Boutaleb, qui relie Aïn Diab à Tamaris, le futur showroom premium de Geely sera mitoyen de plusieurs nouveaux sites d’autres marques concurrentes qui ont choisi d’élire domicile sur cet axe stratégique au sud-ouest de Casablanca, comme Global Engines (Hyundai), Auto Hall (Ford, Nissan, Opel, Mitsubishi Motors) ou encore Motorsport (Kawasaki, Ducati…).