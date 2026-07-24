Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
El Arbi Es-Sobaihi nommé directeur de l’aéroport Mohammed V
BANK OF AFRICA finance la réalisation d’un projet routier prioritaire en Guinée
Aéronautique : Wright Corporation prépare son entrée au Maroc
Banque mondiale : la croissance marocaine au plus haut depuis dix ans
Maroc-Mali : un Forum d’Affaires pour renforcer la coopération
Auto Hall : le chiffre d’affaires bondit de 25,7% à fin juin 2026
Maroc : Gotion obtient 100 millions d’euros de la BAD pour sa gigafactory de batteries
Challenge N° 1023 • Du 24 au 30 juillet 2026
Conformité fiscale volontaire : des services de qualité dans l’attente de l’équité
CIH Bank : pourquoi une augmentation de capital à près d’un milliard de dirhams ?
Home CoopérationBANK OF AFRICA finance la réalisation d’un projet routier prioritaire en Guinée
Coopération

BANK OF AFRICA finance la réalisation d’un projet routier prioritaire en Guinée

by Challenge
written by Challenge

BANK OF AFRICA, via sa filiale BANK OF AFRICA United Kingdom PLC, a dirigé avec succès un prêt syndiqué international de 300 millions de dollars destiné au financement de la route Labé-Banti-Tougué-Fleuve Bafing, un axe de 160 kilomètres inscrit au Plan national de développement des infrastructures de transport de la Guinée.

L’opération marque une étape inédite pour le pays sur les marchés du financement international.  Cette opération constitue les premiers pas de la Guinée sur le marché des prêts syndiqués internationaux, ainsi que sur celui du financement islamique. Le montage intègre une tranche islamique de type Mourabaha et bénéficie d’une couverture partielle de l’ICIEC (Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation).

BANK OF AFRICA United Kingdom PLC est intervenue en qualité de Coordinateur global et Arrangeur mandaté, réunissant autour de l’opération plusieurs institutions financières internationales de premier plan.

Lire aussi | Le projet du gazoduc entre Maroc et le Nigéria franchit une étape clé !

La cérémonie de signature s’est tenue à Conakry, en présence du ministre des Finances et du ministre des Infrastructures de Guinée, ainsi que de M. Issam Taib, ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée. Ce dernier a salué l’initiative, se disant fier de voir des institutions africaines telles que BANK OF AFRICA mobiliser des capitaux à moyen et long terme, jugés essentiels au développement du continent.

M. Saïd Adren, directeur exécutif de BANK OF AFRICA United Kingdom PLC, et Mme Zineb Tamtaoui, directrice exécutive de BANK OF AFRICA Dubaï, ont également pris part à la cérémonie.

Lire aussi | TMPA S.A. décroche des notations financières de premier plan auprès de Moody’s et S&P

«Cette opération confirme le positionnement de BANK OF AFRICA comme un acteur africain de premier plan dans la structuration et l’arrangement de financements complexes au service des grands projets d’infrastructures du continent. Elle illustre également la capacité du Groupe à mettre en place des solutions de financement innovantes, combinant finance conventionnelle et finance islamique, afin de répondre aux besoins croissants de développement des économies africaines», a déclaré Khalid Nasr, Directeur Général Exécutif en charge du Maroc et du Corporate & Investment Banking de BANK OF AFRICA.

Toujours est-il que la construction de la route Labé-Banti-Tougué-Fleuve Bafing constitue un projet structurant pour la Guinée. L’axe vise à améliorer la connectivité régionale, à faciliter les échanges commerciaux et à soutenir la croissance économique du pays. Ce financement s’inscrit plus largement dans la montée en puissance des institutions financières africaines sur le marché du financement international, et dans leur rôle croissant dans l’accompagnement des grands projets de développement du continent.

Vous aimerez aussi

Maroc-Mali : un Forum d’Affaires pour renforcer la coopération

Maroc–France : une 15e Réunion de Haut niveau à Rabat

Rafik Lahlou distingué par le Canada pour son engagement en faveur du partenariat...

Comprendre l’arrivée d’un diplomate à la tête de l’AFD…

La frégate Mohammed VI participe à l’exercice Orion de la Marine française

Rabat: le Printemps de Chine célèbre une amitié sino-marocaine en pleine floraison