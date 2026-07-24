BANK OF AFRICA finance la réalisation d’un projet routier prioritaire en Guinée

BANK OF AFRICA, via sa filiale BANK OF AFRICA United Kingdom PLC, a dirigé avec succès un prêt syndiqué international de 300 millions de dollars destiné au financement de la route Labé-Banti-Tougué-Fleuve Bafing, un axe de 160 kilomètres inscrit au Plan national de développement des infrastructures de transport de la Guinée.

L’opération marque une étape inédite pour le pays sur les marchés du financement international. Cette opération constitue les premiers pas de la Guinée sur le marché des prêts syndiqués internationaux, ainsi que sur celui du financement islamique. Le montage intègre une tranche islamique de type Mourabaha et bénéficie d’une couverture partielle de l’ICIEC (Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation).

BANK OF AFRICA United Kingdom PLC est intervenue en qualité de Coordinateur global et Arrangeur mandaté, réunissant autour de l’opération plusieurs institutions financières internationales de premier plan.

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La cérémonie de signature s’est tenue à Conakry, en présence du ministre des Finances et du ministre des Infrastructures de Guinée, ainsi que de M. Issam Taib, ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée. Ce dernier a salué l’initiative, se disant fier de voir des institutions africaines telles que BANK OF AFRICA mobiliser des capitaux à moyen et long terme, jugés essentiels au développement du continent.

M. Saïd Adren, directeur exécutif de BANK OF AFRICA United Kingdom PLC, et Mme Zineb Tamtaoui, directrice exécutive de BANK OF AFRICA Dubaï, ont également pris part à la cérémonie.

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«Cette opération confirme le positionnement de BANK OF AFRICA comme un acteur africain de premier plan dans la structuration et l’arrangement de financements complexes au service des grands projets d’infrastructures du continent. Elle illustre également la capacité du Groupe à mettre en place des solutions de financement innovantes, combinant finance conventionnelle et finance islamique, afin de répondre aux besoins croissants de développement des économies africaines», a déclaré Khalid Nasr, Directeur Général Exécutif en charge du Maroc et du Corporate & Investment Banking de BANK OF AFRICA.

Toujours est-il que la construction de la route Labé-Banti-Tougué-Fleuve Bafing constitue un projet structurant pour la Guinée. L’axe vise à améliorer la connectivité régionale, à faciliter les échanges commerciaux et à soutenir la croissance économique du pays. Ce financement s’inscrit plus largement dans la montée en puissance des institutions financières africaines sur le marché du financement international, et dans leur rôle croissant dans l’accompagnement des grands projets de développement du continent.