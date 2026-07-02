Rafik Lahlou distingué par le Canada pour son engagement en faveur du partenariat maroco-canadien

Nouvelle reconnaissance pour Rafik Lahlou. Le président du Conseil d’Affaires Maroc-Canada s’est vu décerner la prestigieuse Feuille d’Or du Canada, une distinction qui récompense son engagement en faveur du renforcement des relations économiques et institutionnelles entre le Royaume et le Canada. Une consécration qui salue également le travail collectif mené avec les membres du Conseil d’Affaires Maroc-Canada et l’ensemble de ses partenaires.

À l’occasion des célébrations de la Fête nationale du Canada, organisées mercredi 1er juillet à la Résidence officielle du Canada à Rabat, Rafik Lahlou, président du Conseil d’Affaires Maroc-Canada, a reçu la Feuille d’Or du Canada des mains de Sandra McCardell, chargée d’Affaires à l’Ambassade du Canada.

Cette distinction est attribuée à des personnalités marocaines ayant contribué de manière significative au développement des relations d’amitié, de coopération et de partenariat entre le Canada et le Maroc. À travers cette reconnaissance, les autorités canadiennes saluent l’action menée par Rafik Lahlou à la tête du Conseil d’Affaires Maroc-Canada pour favoriser le rapprochement économique, institutionnel et entrepreneurial entre les deux pays.

Lire aussi | Le Canada relance le Groupe d’amitié parlementaire avec le Maroc dans un contexte favorable

« C’est avec une grande fierté et une profonde gratitude que j’ai reçu cette distinction de l’Ambassade du Canada à Rabat », a déclaré Rafik Lahlou. Le dirigeant a tenu à souligner le caractère collectif de cette reconnaissance. « Je la dédie à tous les membres du Conseil d’Affaires Maroc-Canada, à la CGEM et à l’ensemble de nos partenaires, dont l’engagement et la confiance ont rendu cette aventure possible. Cette distinction m’encourage à poursuivre cet engagement avec la même conviction, au service d’un partenariat toujours plus fort entre nos deux pays », a-t-il affirmé.

Cette distinction intervient dans un contexte particulièrement favorable aux relations bilatérales. Établies officiellement en 1962, les relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada connaissent aujourd’hui une nouvelle dynamique, renforcée notamment par la décision d’Ottawa, annoncée en avril 2026, de reconnaître le plan marocain d’autonomie comme une initiative sérieuse et crédible pour le règlement de la question du Sahara.

Les échanges économiques reflètent cette dynamique. En 2024, le commerce bilatéral de marchandises a dépassé 1,82 milliard de dollars, en progression de 15 % par rapport à l’année précédente. Le Canada s’impose ainsi comme l’un des principaux partenaires commerciaux du Maroc en Afrique, tandis que les investissements directs canadiens dans le Royaume ont atteint 283 millions de dollars en 2023, soit une hausse spectaculaire de 270 % en un an.

Lire aussi | Sahara: le Canada soutient le plan d’autonomie marocain

Les perspectives de coopération demeurent particulièrement prometteuses dans des secteurs stratégiques tels que l’aérospatiale, l’automobile, les technologies propres, les technologies de l’information, l’exploitation minière, l’agroalimentaire ou encore l’éducation.

À ces liens économiques s’ajoutent des relations humaines particulièrement solides. Près de 300.000 Marocains vivent aujourd’hui au Canada, principalement au Québec, tandis que plus de 5.000 étudiants marocains rejoignent chaque année les établissements d’enseignement canadiens. Autant d’atouts qui confortent un partenariat appelé à se renforcer davantage, auquel Rafik Lahlou contribue activement depuis plusieurs années.