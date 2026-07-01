Centrale Danone déploie un nouveau procédé de fabrication à Fkih Ben Salah

Centrale Danone a lancé, mercredi 1er juillet, le nouveau procédé de fabrication dénommé «Milk-Co», déployé sur son site industriel de Fkih Ben Salah, au cours d’une cérémonie officielle tenue en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Imad Bakkali, PDG du groupe, et des représentants des autorités locales.

Cette avancée technologique s’inscrit dans le cadre du soutien du ministère de l’Industrie et du Commerce à la R&D nationale et à l’innovation industrielle, de même qu’elle marque une nouvelle étape dans la valorisation du lait marocain et le développement de solutions industrielles à forte valeur ajoutée, explique un communiqué de la société.

Issu de quatre conventions d’investissement signées entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et Centrale Danone, le projet Milk-Co s’inscrit dans un programme d’innovation industrielle représentant un investissement stratégique global de 60,2 Millions de Dirhams. Il vise à accompagner la montée en valeur de la filière laitière marocaine, à renforcer la compétitivité industrielle locale et à réduire le recours à certains ingrédients importés grâce à une meilleure valorisation du lait collecté au Maroc.

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Milk-Co repose sur une technologie avancée de Milk Cracking, fondée notamment sur des procédés de microfiltration, d’ultrafiltration et de nanofiltration. Elle permet de produire, à partir du lait collecté localement, des ingrédients essentiels – protéines, lactose et minéraux – utilisés dans la fabrication de yaourts, fromages et boissons laitières protéinées. Cette approche optimise l’utilisation de chaque litre de lait collecté et crée davantage de valeur industrielle et nutritionnelle au Maroc.

Pour Centrale Danone, cette inauguration constitue également une fierté industrielle. Le projet a été déployé grâce à la mobilisation de ses équipes R&D, industrielles, qualité, ingénierie et supply chain. Centrale Danone devient ainsi le premier industriel laitier au Maroc à maîtriser cette technologie à l’échelle industrielle et rejoint le cercle restreint des filiales du Groupe Danone disposant de cette expertise.

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Avec ce nouveau procédé, l’usine de Fkih Ben Salah «accueille une innovation majeure dans un territoire régional clé pour la filière laitière nationale. Le projet illustre ainsi la capacité de Centrale Danone à faire de ses implantations industrielles régionales des plateformes d’innovation, de transformation et de création de valeur locale», a déclaré, à cette occasion, Ryad Mezzour.

Milk-Co s’inscrit également dans le modèle intégré de Centrale Danone au Maroc, qui repose sur plus de 40 000 éleveurs partenaires, plus de 1 150 points de collecte et 4 sites industriels. En améliorant la valorisation du lait local, le projet contribue au renforcement de l’amont laitier national et consolide les débouchés des agriculteurs-éleveurs, notamment les petits éleveurs, au cœur de l’écosystème laitier marocain.

«Au-delà de sa dimension industrielle, Milk-Co s’inscrit dans les engagements de Centrale Danone en matière d’efficacité des ressources et de réduction de son empreinte environnementale. En permettant une meilleure valorisation de la matière première, une réduction des pertes et une production circulaire, le projet contribue à renforcer les efforts de l’entreprise en faveur d’une utilisation plus efficiente de l’eau et de la réduction de son empreinte carbone», a souligné le PDG de Centrale Danone.

À travers Milk-Co, Centrale Danone confirme sa capacité à développer et déployer au Maroc des innovations industrielles de pointe au service de la filière laitière nationale. Cette initiative concrétise l’ambition de l’entreprise de conjuguer innovation, création de valeur locale et développement durable au bénéfice des consommateurs, des éleveurs et des territoires.