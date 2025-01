Agro Juice Processing poursuit ses investissements de diversification

Deux ans après son lancement du 1er Ice tea 100 % marocain, l’acteur industriel Agro Juice Processing (AJP) poursuit la diversification de son portefeuille de produits.

La société détenue par la famille Belkora s’apprête à commercialiser sa nouvelle marque de crème liquide industrielle qui vient étendre son portefeuille de produits qui reste dominé par les jus de marque Valencia par lesquels l’aventure d’AJP avait démarré il y a une quinzaine d’années.

Fruit d’un investissement qui a nécessité une vingtaine de millions de dirhams, la nouvelle gamme comporte plusieurs formats et variantes allant de 50 cl à 1 litre en format de brique et avec des teneurs de matière grasse de 18% ou 30%, de quoi concurrencer plusieurs marques qui débarquent sur le marché marocain par le canal de l’import (Elle & Vire, Président, Candia…).

Lire aussi | La Société des boissons du Maroc revient sur le marché des boissons gazeuses après plus de 20 ans d’absence !

Pour son lancement, la crème liquide d’AJP sera commercialisée essentiellement sur le canal de la GMS (distribution moderne de Grande et Moyenne Surface) et notamment dans les rayons de la filiale marocaine du turc BIM dont la taille du réseau avoisine les 800 points de vente.

Avec cette nouvelle diversification, AJP renforce son offre de produits de dérivés laitiers qui se composent aujourd’hui essentiellement de fromages fabriqués en Europe par des partenaires industriels européens pour son propre compte, dont le fromage de boule rouge sous marque Le Chapeau.

Lire aussi | La famille Badaa se lance dans l’industrie du chocolat

Rappelons qu’AJP est le premier fabricant marocain de jus industriel avec sa marque Valencia déclinée en trois segments. Depuis 2020, cet industriel basé à Meknès a opéré une mue de diversification, notamment en lançant la première unité marocaine de fabrication de coulis de tomates industriel sous la marque OLLA.

Une évolution qui vise à contourner l’étroitesse du marché marocain du jus industriel et lui permettre d’atteindre une taille critique autour de 500 millions de dirhams à même de mieux rentabiliser un complexe industriel des plus modernes et, surtout, un dispositif logistique des plus onéreux.