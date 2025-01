Rabat au cœur des priorités touristiques de l’ONMT

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) poursuit son ambitieux programme de promotion des destinations régionales, avec une étape majeure à Rabat.

Après Marrakech, Agadir et Casablanca, la capitale marocaine a accueilli une réunion stratégique à la Wilaya de Rabat, réunissant Mohamed Yacoubi, Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, des responsables du Conseil Régional du Tourisme (CRT), ainsi que des acteurs locaux. L’objectif principal de cet échange était de positionner Rabat comme une destination touristique incontournable, en mettant en lumière son riche patrimoine, sa dynamique culturelle et son développement moderne.

Ville Lumière et seule cité marocaine inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que « capitale moderne et ville historique », Rabat bénéficie d’atouts uniques. Son patrimoine exceptionnel, qui inclut monuments, musées et sites emblématiques, se combine à une modernisation constante des infrastructures. L’offre hôtelière de la ville connaît un essor significatif, marqué par l’arrivée d’enseignes internationales de renom qui renforcent son attractivité auprès d’une clientèle aussi bien nationale qu’internationale, en quête de séjours mêlant découverte culturelle et confort contemporain.

Lors de cette réunion, l’ONMT et ses partenaires ont réaffirmé leur engagement à travailler de concert pour valoriser pleinement le potentiel de la capitale. La stratégie présentée s’appuie sur la mise en avant du patrimoine historique et culturel de Rabat, en accentuant notamment la visibilité de ses monuments et musées. Les discussions ont également porté sur l’organisation d’événements culturels et artistiques destinés à renforcer l’attractivité de la ville, tout en améliorant l’expérience des visiteurs grâce à une collaboration accrue entre les acteurs publics et privés.