La Banque populaire met en garde ses clients dans l’utilisation des services en ligne

Le groupe Banque centrale populaire prévient ses clients contre le risque de la cybercriminalité, indique un communiqué dont nous avons obtenu une copie.

Le groupe bancaire a pris l’initiative de sensibiliser sa clientèle à l’importance d’une utilisation sécurisée de ses services en ligne, en mettant particulièrement l’accent sur Chaabi Net et Pocket Bank. Dans ce communiqué, la banque souligne l’engagement central envers la protection des données bancaires de ses clients, les encourageant activement à adopter des pratiques exemplaires pour assurer la sécurité de leurs informations.

Lire aussi | Crédit immobilier. La Mourabaha poursuit sa tendance haussière à fin septembre

Et d’insister : « Il est essentiel de rappeler que votre identifiant et mot de passe sont des données strictement confidentielles. En aucun cas, vous ne devez les partager ou les communiquer, et soyez assurés que votre banquier ne vous demandera jamais de lui fournir votre mot de passe. La Banque communique uniquement via ses canaux officiels, tels que le site institutionnel www.groupebcp.com, pour les mises à jour d’applications ». Par ailleurs, l’établissement financier alerte également sur le fait qu’il n’utilisera jamais de SMS pour informer des dernières mises à jour de ses applications. De plus, aucun contact par mail ou téléphone ne sera établi pour solliciter l’accès au compte de ses clients ou leur code de confirmation par SMS sous prétexte de résoudre un problème lié à leur session. Pour renforcer la sécurité de des données de ses clients, la BCP recommande vivement de suivre ces conseils :

-Modifiez régulièrement vos codes d’accès à la Banque à distance, avec une fréquence de 180 jours préconisée.

-Optez pour un mot de passe complexe, comprenant au moins 8 caractères, avec des lettres minuscules et majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

-Évitez d’utiliser des mots de passe évidents tels que votre nom, prénom, date de naissance, ou adresse personnelle.

-Protégez vos appareils (téléphones, PC, tablettes) en utilisant des logiciels antivirus avec des mises à jour fréquentes.

-N’installez pas d’applications douteuses qui ne proviennent pas des stores officiels des éditeurs.

Lire aussi | Les experts comptables Vs le Conseil de la concurrence : le compte n’est pas encore réglé

En suivant ces recommandations, vous participez activement aux efforts de la Banque Populaire pour garantir la protection de vos données et comptes bancaires. La Banque invite ses clients à prendre attache avec le centre de Relation Client au 2121 pour toute information ou assistance.