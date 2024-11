La belle ville nord-marocaine d’Al Hoceima a désormais son stade qui n’a rien à envier aux autres grandes structures du genre dont dispose le Royaume. Baptisé le Grand Stade d’Al Hoceima, il sera officiellement ouvert ce soir pour accueillir le match qui opposera Madagascar aux Îles Comores, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Ce joyau de l’infrastructure sportive nationale, situé dans la commune d’Aït Kamra, est conçu et est réalisé aux normes modernes répondant aux critères d’organisation des événements internationaux de football; la pelouse, les vestiaires, les équipements techniques, notamment la sonorisation, l’éclairage, les systèmes de signalisation, pour ne citer que ceux-ci sont mis en places selon les standards de garande qualité tel que requis par la FIFA.

Réalisé dans le cadre du programme de développement spatial « Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit » sur une superficie de 20 hectares, le stade répond, de par son architecture et sa répartition spatiale, aux normes internationales en matière de sécurité et de confort des joueurs et des spectateurs.

Le directeur régional de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (Sonargess) à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Anas Jbilou, a indiqué, dans une déclaratio à la MAP, que le Grand stade d’Al Hoceima à Aït Kamra accueille lundi son premier match, qui opposera deux équipes africaines, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.

D’une capacité d’accueil de 11 000 places, ce stade dispose d’un terrain en gazon naturel de haute qualité. Il comprend également des technologies modernes en matière d’éclairage, de sonorisation, d’écrans géants et de panneaux publicitaires électroniques.