Réseau : Stellantis Maroc se renforce à Casablanca

Stellantis Maroc a récemment inauguré un nouveau showroom à Casablanca dédié aux marques Fiat, Jeep et Spoticar (le label multimarque de véhicules d’occasion du groupe). Un nouvel espace qui permet à l’opérateur automobile de se rapprocher des attentes de sa clientèle.

Faut-il rappeler qu’avant l’arrivée du groupe Stellantis, Fiat et ses différentes marques occupaient déjà cet emplacement dans la ville blanche. Aujourd’hui, certaines de ses marques signent leur grand retour en se réinstallant partiellement sur le site, marquant ainsi une étape stratégique importante pour leur développement dans cette zone. «L’inauguration de ce nouveau showroom incarne notre volonté de nouer des liens de proximité avec nos clients, en leur offrant des solutions adaptées et une qualité de service hors pair», a souligné Yves Peyrot des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc.

Une nouvelle plateforme qui accueille donc une gamme diversifiée de véhicules des marques Fiat et Jeep. En complément, Spoticar, le spécialiste des véhicules d’occasion, propose une large sélection de voitures soigneusement contrôlées. Les clients peuvent ainsi choisir parmi une variété de modèles, bien aidés par des collaborateurs commerciaux expérimentés qui garantissent une expérience d’achat agréable. «Ce showroom de Maarif est bien plus qu’une vitrine : il reflète notre conviction profonde qu’être à l’écoute de nos clients, c’est mieux comprendre leurs besoins et leur proposer des solutions parfaitement adaptées», conclut Yves Peyrot des Gachons.