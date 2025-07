Une nouvelle unité d’emballages techniques à Agadir

Reconnue pour son expertise en matière de solutions d’emballage et de machines pour industries cosmétiques, Fati Pack Group franchit un nouveau pas dans sa trajectoire de développement.

Cette PME basée à Ait Melloul, au sud d’Agadir, s’apprête à lancer la construction d’une usine de fabrication des produits d’emballage plastique destinés aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires.

Doté d’une enveloppe d’investissement d’une cinquantaine de millions de dirhams, ce projet vient transformer Fati Pack Group d’un importateur et distributeur de produits d’emballage multi-matières (verre, plastique, carton…), en un industriel qui fabrique ses propres produits et développe des modèles sur-mesure pour ses clients.

Basée à la tranche II du nouveau Parc Industriel Intégré d’Agadir, la future unité industrielle sera l’une des rares usines de la Région Souss Massa dans son domaine de prédilection et devra compter une soixantaine de salariés à son lancement.

Fati Pack dispose aujourd’hui d’une large gamme de produits de différentes tailles et différents matériaux (flacons, bouteilles, pots, vaporisateurs….). Son nouveau projet lui donne plus de flexibilité et d’horizons y compris à l’export.

A signaler que les plus grands acteurs européens de la cosmétique importaient avant la crise pandémique l’essentiel de leurs emballages de la Chine, avant de commencer à chercher des alternatives plus proches géographiquement pour des raisons évidentes de rapidité d’approvisionnement pour des petites séries et de réduction de l’empreinte carbone. Une opportunité pour l’industrie marocaine de la cosmétique et d’emballages dits « techniques ».