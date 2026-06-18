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Réseau : Geely met le cap sur Oujda

by David Jérémie
written by David Jérémie

Geely Maroc, distribué par Bamotors (filiale du groupe GBH), poursuit l’élargissement de son réseau de distribution. Après l’ouverture récente d’un showroom à Casablanca, dans le quartier Beauséjour, la marque étend désormais sa présence au Nord‑Est du Royaume avec l’inauguration d’un nouveau site à Oujda.

Cette implantation marque l’entrée de Geely dans la région de l’Oriental, en partenariat avec Evocar Motors, concessionnaire local. Le nouvel espace Geely Oujda, installé au Magasin 36, Boulevard Derfoufi, s’étend sur une surface totale de 934 m². Il comprend 465 m² dédiés à l’exposition des véhicules, une mezzanine de 329 m² et un atelier après-vente de 140 m². L’ensemble a été conçu pour offrir un parcours complet aux clients, de la découverte de la gamme jusqu’à l’entretien des véhicules, avec des infrastructures adaptées aux standards internationaux. Cette ouverture est le fruit d’une collaboration avec Naoufal Marrakchi et sa structure Evocar Motors, acteur reconnu dans la région.

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Toujours est-il que les deux partenaires partagent une vision commune, à savoir développer une présence automobile durable dans l’Oriental, en s’appuyant sur des infrastructures solides et sur un service client de qualité et une ambition de long terme. Avec Casablanca et désormais Oujda, Geely confirme sa volonté de renforcer son maillage territorial au Maroc. Cette stratégie vise à rapprocher la marque de ses clients et à accompagner la croissance du marché automobile national, dans un contexte marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs et l’évolution vers des solutions de mobilité plus diversifiées. 

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