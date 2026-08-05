Premier semestre 2026: Renault Group Maroc confirme son leadership industriel et commercial

Renault Group Maroc a présenté un premier semestre 2026 marqué par une double performance, industrielle et commerciale. Les usines de Tanger et de Casablanca ont produit près de 200 000 véhicules, dont 84 % destinés à l’export, tandis que le Groupe conforte son leadership sur le marché national avec 49 820 véhicules vendus et 37,8 % de part de marché. Dacia et Renault conservent respectivement leur première et deuxième place, avec six modèles du Groupe classés dans le Top 10 des ventes au Maroc.

À fin juin 2026, les deux usines marocaines de Renault Group ont produit 199 948 véhicules, un niveau stable par rapport au premier semestre 2025 (+0,1 %). Une performance qui traduit, selon le communiqué du groupe, la solidité du dispositif industriel de la firme au losange au Maroc et sa capacité à répondre aux besoins des marchés internationaux comme à ceux du marché national.

Dans le détail, l’usine de Tanger, très largement tournée vers l’export, en a expédié 95 % de sa production, tandis que le site historique de de la SOMACA à Casablanca continue de jouer un rôle clé dans la réponse à la demande du marché national, avec près de la moitié de sa production écoulée localement, indique le communiqué. Au total, 167 258 véhicules ont été exportés au premier semestre, soit 84 % de la production des deux sites, confirmant le rôle du Maroc comme plateforme industrielle stratégique pour Renault Group.

Le premier semestre a également été marqué par le lancement de la fabrication des gammes renouvelées de la marque Dacia : Sandero, Sandero Stepway, Logan et Jogger. Fait notable, les équipes marocaines ont pour la première fois assuré le développement et la réalisation des véhicules prototypes avant leur passage en production, à la faveur d’un programme de formation ayant bénéficié à plus d’un millier de collaborateurs, une étape présentée par Renault Group Maroc comme un renforcement des savoir-faire industriels et d’ingénierie développés dans le Royaume.

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Toujours selon le groupe au Maroc, cette dynamique se poursuivra au second semestre avec le lancement, à l’usine de Tanger, de la production de la version hybride de Dacia Sandero, confirmant le rôle croissant du Maroc dans la stratégie d’électrification du Groupe.

Depuis 2016, Renault Group poursuit le développement de son écosystème industriel au Maroc, appuyé sur un réseau structuré de fournisseurs et un partenariat public-privé. En 2025, le chiffre d’affaires de sourcing local a atteint 2,5 milliards d’euros, en hausse de 4,5 % par rapport à 2024, pour un taux d’intégration locale, hors mécanique, de 67,3 %. Le Groupe engage désormais la deuxième phase de développement de son écosystème industriel, avec pour objectifs 3 milliards d’euros de sourcing local et un taux d’intégration de 75 % à l’horizon 2030.

Sur un marché automobile marocain en progression de 17,6 % au premier semestre, Renault Group consolide son leadership avec 37,8 % de part de marché et 49 820 véhicules vendus. Six modèles du groupe figurent dans le Top 10 des meilleures ventes du marché national, dont quatre dans le haut du classement.

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Et le volet commercial ? Avec 27 140 véhicules vendus au premier semestre 2026, en progression de 15,2 % sur un an, Dacia confirme sa position de première marque du marché automobile marocain, avec 20,6 % de part de marché. La marque a par ailleurs enregistré un record commercial en juin, avec 6 400 véhicules vendus, en hausse de 14 % sur juin 2025.

Cette performance s’appuie sur trois modèles emblématiques : la Logan, premier véhicule le plus vendu du marché avec 10 901 unités, la Sandero, deuxième avec 10 020 unités, et le Duster, septième avec 3 982 unités. Le semestre a également vu le lancement des nouvelles versions de Sandero, Sandero Stepway, Logan et Jogger, produites à Tanger et à Casablanca, avec des évolutions de design, de technologie et de motorisations. Rappelons que pour la cinquième année consécutive, Dacia Maroc a engagé deux équipages sur Duster au Rallye Aïcha des Gazelles.

La marque Renault quant à elle confirme sa dynamique avec 22 680 véhicules vendus, en hausse de 11,8 % sur un an, pour une part de marché de 17,2 %. Trois modèles de la marque figurent dans le Top 10 national toutes catégories confondues : la Renault Express, troisième véhicule le plus vendu avec 7 065 unités, la Clio, quatrième avec 6 928 unités, et le Kardian, sixième avec 5 390 unités.

Sur le segment des véhicules utilitaires, Renault se positionne numéro deux avec 13,1 % de part de marché et 1 965 unités vendues, portée par ses trois modèles phares Express Van, Master et Trafic. Le premier semestre 2026 a été marqué par le lancement de quatre nouveaux modèles, à savoir le nouveau Renault Master, le nouveau Renault Captur, la nouvelle Renault Clio et la nouvelle Renault Rafale, illustrant une gamme aujourd’hui complète, couvrant les motorisations diesel, essence, hybride et 100 % électrique. Cette offensive produit se poursuivra au second semestre avec le lancement du nouveau Renault Boreal, modèle issu du Renault International Game Plan, appelé à renforcer la présence de la marque sur le segment des C-SUV.