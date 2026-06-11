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REIM Partners investit 150 millions de DH pour un hôtel premium à Sidi Maârouf

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb
Nasser Benjelloun, Directeur Général de REIM Partners

REIM Partners renforce son projet casablancais The Design Project (anciennement baptisé Casa Design District). En effet, la filiale de CFG Bank, connue pour être l’un des premiers gestionnaires d’OPCI (Organismes de Placement Collectif Immobilier), vient d’intégrer une composante hôtelière à ce projet phare situé à Sidi Maârouf, sur l’ex-site CFAO/Chevrolet, incarnée par un établissement hôtelier de catégorie 5 étoiles de 160 chambres.

Cette nouvelle dimension vient enrichir un projet conçu en partenariat avec Label’Vie sur un terrain de 4 hectares et qualifié de « creative district », un hyperlieu mixte combinant shopping, travail et loisirs. Situé à la jonction entre Sidi Maârouf, Californie et la zone de Bouskoura, The Design Project devrait être livré en 2027 avec un hypermarché Carrefour Gourmet comme locomotive du pôle commercial, un immeuble de bureaux avec une partie aménagée pour les startups (plateaux modulables et espaces dédiés aux entreprises innovantes), des espaces de loisirs incluant des salles de conférence, une fontaine dansante, des espaces événementiels et un théâtre en plein air, ainsi qu’un grand parking souterrain de 2.000 places.

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Pour l’instant, rien ne filtre sur l’identité du gestionnaire du futur hôtel qu’abritera The Design Project, mais, de source proche de REIM Partners, ce dernier arborera une enseigne internationale de premier plan cherchant à s’implanter au Maroc.

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