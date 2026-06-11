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Automobile

Range Rover Evoque Hoxton : une série limitée inspirée du design londonien

by David Jérémie
written by David Jérémie

Land Rover enrichit sa gamme avec le lancement du Range Rover Evoque Hoxton, une série limitée inspirée du quartier londonien de Hoxton, connu pour son dynamisme créatif et son influence dans les domaines de l’art, de la mode et du design contemporain.

Destinée à une clientèle en quête de distinction et de technologies avancées, cette version met en avant un niveau d’équipements particulièrement riche, souligne le communiqué.  Le modèle se distingue par une sellerie cuir Windsor Bordeaux, un toit panoramique ouvrant, des jantes 20 pouces, une caméra panoramique 3D et un affichage tête haute. Des détails exclusifs, tels que les seuils de porte illuminés et les signatures «Hoxton», renforcent son identité et confèrent à cette édition une personnalité singulière.

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À l’intérieur, l’ambiance se veut raffinée et moderne. La sellerie aux teintes bordeaux, associée au toit panoramique, accentue la sensation d’espace, tandis que l’écran tactile incurvé Pivi Pro de 11,4 pouces offre une interface intuitive et une connectivité avancée. L’éclairage d’ambiance configurable complète cette atmosphère contemporaine.

Sous le capot, on retrouve un quatre cylindres diesel 2,0 litres Ingenium, associé à une boîte automatique et à une transmission intégrale intelligente AWD. Proposé à partir de 599 000 DH, le Range Rover Evoque Hoxton est disponible en édition limitée au Maroc, via SMEIA, l’importateur exclusif des marques Jaguar et Land Rover.

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