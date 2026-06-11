Maroc-Portugal : un nouvel accord sur la reconnaissance des permis de conduire

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et le ministre portugais des Infrastructures et du Logement, Miguel Pinto Luz, ont signé mercredi à Rabat un accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre le Maroc et le Portugal.

Concrètement, ce texte actualise l’accord initial conclu en 2003 et s’inscrit dans la dynamique de coopération bilatérale, notamment dans les domaines du transport routier et de la mobilité. Les deux pays s’appuient sur leurs engagements communs issus de la Convention de Vienne de 1968, référence internationale en matière de circulation routière et d’harmonisation des normes. Selon le ministère du Transport et de la Logistique, cette actualisation répond aux problèmes rencontrés par les citoyens marocains résidant au Portugal, notamment en matière d’échange de leurs permis. Jusqu’ici, les autorités portugaises limitaient cette possibilité à la seule catégorie «B», en raison de divergences liées aux modèles de permis et aux données qu’ils comportent.

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Un processus de négociation technique, mené par la NARSA en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et l’Ambassade du Maroc à Lisbonne, a permis d’élaborer un nouveau projet d’accord. Celui-ci adapte ses dispositions au Code de la route marocain et actualise les annexes pour intégrer les modèles de permis en vigueur dans les deux pays. Le nouvel accord prévoit que les titulaires d’un permis délivré par l’une des deux parties pourront conduire sur le territoire de l’autre pendant une année entière à compter de leur entrée. Il consacre également la possibilité d’échanger les permis marocains de toutes les catégories obtenues avant la résidence au Portugal, et non plus uniquement la catégorie «B». Cette avancée élargit les droits des citoyens marocains établis au Portugal, facilite leur intégration professionnelle et sociale et renforce leur mobilité. Elle traduit l’attention particulière accordée par le Royaume aux Marocains du monde et son engagement à simplifier les procédures administratives.

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Lors de la signature, M. Kayouh a souligné que cet accord reflète l’amitié solide entre le Maroc et le Portugal, rappelant les liens humains étroits entre les deux pays, avec plus de 15 000 Marocains résidant au Portugal et plus de 3 000 Portugais au Maroc. Il a également mis en avant le potentiel de coopération dans les domaines des transports, de la logistique et des infrastructures. De son côté, M. Pinto Luz a estimé que cet accord marque une nouvelle phase de coopération bilatérale, appelée à se développer à travers d’autres initiatives. Il a salué la dynamique de modernisation des infrastructures au Maroc et les investissements stratégiques réalisés, considérés comme des bases solides pour une croissance durable et une attractivité renforcée.