El Arbi Es-Sobaihi nommé directeur de l’aéroport Mohammed V

L’Office National des Aéroports (ONDA) poursuit la mise en œuvre de sa stratégie «Aéroports 2030» avec une nouvelle étape clé : la nomination d’El Arbi Es-Sobaihi à la tête de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca. Premier hub du Royaume, cet aéroport concentre une part essentielle du trafic aérien national et demeure la principale porte d’entrée du Maroc sur les grands réseaux internationaux.

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans l’exploitation aéroportuaire, El Arbi Es-Sobaihi a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’ONDA. Après avoir dirigé les opérations terminals puis le département Exploitation de l’aéroport Mohammed V, il assurait depuis 2025 la coordination stratégique entre les différents départements. Il a notamment contribué à des projets structurants, dont la mise en service du Terminal 1 de Casablanca.

Sa nouvelle mission consistera à piloter la transformation du premier aéroport du Royaume afin d’élever son niveau de performance opérationnelle, améliorer l’expérience des passagers et accompagner le développement territorial inscrit dans la vision « Aéroports 2030 ». Les enjeux sont multiples : ponctualité, fluidité, qualité d’accueil, sécurité, coordination des opérations et satisfaction des passagers.

Cette nomination intervient alors que l’ONDA accélère ses investissements pour adapter les infrastructures à la forte croissance du trafic aérien. À l’approche de la Coupe du monde 2030, l’Aéroport Mohammed V est appelé à jouer un rôle central dans l’accueil des flux internationaux et dans la projection de l’image du Maroc sur la scène mondiale.