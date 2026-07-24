Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
El Arbi Es-Sobaihi nommé directeur de l’aéroport Mohammed V
BANK OF AFRICA finance la réalisation d’un projet routier prioritaire en Guinée
Aéronautique : Wright Corporation prépare son entrée au Maroc
Banque mondiale : la croissance marocaine au plus haut depuis dix ans
Maroc-Mali : un Forum d’Affaires pour renforcer la coopération
Auto Hall : le chiffre d’affaires bondit de 25,7% à fin juin 2026
Maroc : Gotion obtient 100 millions d’euros de la BAD pour sa gigafactory de batteries
Challenge N° 1023 • Du 24 au 30 juillet 2026
Conformité fiscale volontaire : des services de qualité dans l’attente de l’équité
CIH Bank : pourquoi une augmentation de capital à près d’un milliard de dirhams ?
Home Flash-ecoNominationEl Arbi Es-Sobaihi nommé directeur de l’aéroport Mohammed V
Nomination

El Arbi Es-Sobaihi nommé directeur de l’aéroport Mohammed V

by Challenge
written by Challenge

L’Office National des Aéroports (ONDA) poursuit la mise en œuvre de sa stratégie «Aéroports 2030» avec une nouvelle étape clé : la nomination d’El Arbi Es-Sobaihi à la tête de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca. Premier hub du Royaume, cet aéroport concentre une part essentielle du trafic aérien national et demeure la principale porte d’entrée du Maroc sur les grands réseaux internationaux.

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans l’exploitation aéroportuaire, El Arbi Es-Sobaihi a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’ONDA. Après avoir dirigé les opérations terminals puis le département Exploitation de l’aéroport Mohammed V, il assurait depuis 2025 la coordination stratégique entre les différents départements. Il a notamment contribué à des projets structurants, dont la mise en service du Terminal 1 de Casablanca.

Sa nouvelle mission consistera à piloter la transformation du premier aéroport du Royaume afin d’élever son niveau de performance opérationnelle, améliorer l’expérience des passagers et accompagner le développement territorial inscrit dans la vision « Aéroports 2030 ». Les enjeux sont multiples : ponctualité, fluidité, qualité d’accueil, sécurité, coordination des opérations et satisfaction des passagers.

Lire aussi | Airports of Morocco : la carte d’embarquement désormais sur smartphone

Cette nomination intervient alors que l’ONDA accélère ses investissements pour adapter les infrastructures à la forte croissance du trafic aérien. À l’approche de la Coupe du monde 2030, l’Aéroport Mohammed V est appelé à jouer un rôle central dans l’accueil des flux internationaux et dans la projection de l’image du Maroc sur la scène mondiale.

Vous aimerez aussi

L’ANCFCC renforce sa gouvernance avec la nomination d’une nouvelle Directrice à la tête...

Mohammed Réda Lahmini prend la tête de la Commission économique et sociale de...

Garrigues nomme Jaafar Laidi à la tête de son bureau marocain

The Frontline Unit confie sa direction à Badr Bougrine

Houda Skali intègre le Directoire de RISMA

Driss Guerraoui élu à l’unanimité Vice-Président du Conseil International d’Action Sociale