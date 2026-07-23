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Airports of Morocco : la carte d’embarquement désormais sur smartphone

by Challenge
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Airports of Morocco introduit une carte d’embarquement entièrement numérique, accessible directement depuis le smartphone des passagers. Une innovation qui vise à simplifier le passage à l’aéroport et à fluidifier l’accès aux salles d’embarquement.

Le dispositif baptisé Pax Check s’inscrit dans la dynamique de digitalisation des services aéroportuaires. Alors que les principales étapes du voyage (réservation, enregistrement et consultation des informations de vol) sont déjà accessibles en ligne, Pax Check vient prolonger cette logique en intégrant la carte d’embarquement dans un parcours entièrement dématérialisé. Concrètement, il permet aux passagers de disposer d’un document numérique sécurisé, directement sur leur smartphone, et de l’utiliser à chaque étape du passage en aéroport.

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Comment ça marche ?Après leur enregistrement en ligne via l’application de leur compagnie aérienne, les voyageurs reçoivent une carte d’embarquement sous forme de QR code sécurisé. Les vérifications documentaires, effectuées en amont par les compagnies conformément aux exigences réglementaires, permettent un passage plus fluide aux points de contrôle et aux sas automatisés, sans recours à une carte imprimée.

Et en réduisant les manipulations de documents, Pax Check facilite la circulation dans les terminaux et améliore le confort des passagers selon Airports of Morocco. Le dispositif est conçu dans le respect des standards de sûreté et sécurité, conformément aux référentiels nationaux et internationaux.

La solution sera progressivement adoptée par les compagnies aériennes répondant aux prérequis techniques et réglementaires, peut-on lire dans le communiqué. La dématérialisation de la carte d’embarquement constitue une première étape vers un parcours aéroportuaire de plus en plus numérique, pensé pour accompagner la croissance du trafic aérien et l’évolution des usages, précise également Airports of Morocco.

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