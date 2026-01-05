Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Avec près de 20 millions de touristes, le Maroc signe un record historique
Sud global: réalité ou construction hétérogène ?
Le chimiste COELMA modernise son outil de production
Les perturbations météorologiques persistent jusqu’au jeudi
Les livraisons de ciment progressent en 2025 malgré une fin d’année en demi-teinte
Seddiq Hassani : «Ces 50 années de travail collectif ont fait d’Ingelec une référence du secteur»
BIM en voie de signer une première au Maroc: 1000 points de vente
CAN 2025: Brahim Diaz à jamais dans les annales
L’ONDA installe un Centre de commandement opérationnel à l’aéroport de Casablanca
Commerce extérieur: baisse des prix à l’importation au T3-2025
Home Services aéroportuairesL’ONDA installe un Centre de commandement opérationnel à l’aéroport de Casablanca
Services aéroportuaires

L’ONDA installe un Centre de commandement opérationnel à l’aéroport de Casablanca

by Challenge
written by Challenge

L’Office National des Aéroports (ONDA) vient de mettre en service un Airport Operational Center (APOC) à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, marquant une avancée structurante dans l’organisation opérationnelle du premier hub du Maroc et une contribution à la fluidité durant la CAN 2025 et les grands événements internationaux futurs que le pays accueillera.

Installé au cœur de l’aéroport Mohammed V, le nouveau centre névralgique de la gestion des Opérations aéroportuaires est un centre de supervision et de coordination réunissant, dans un espace unique, l’ensemble des acteurs clés de l’exploitation aéroportuaire, indique l’Office dans un communiqué.

Il s’agit des services du ministère de l’Intérieur, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Gendarmerie Royale, de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, des compagnies aériennes, des assistants en escale (Handlers), de l’exploitant aéroportuaire, des services de la navigation aérienne et du contrôle du trafic aérien, ainsi que des équipes de maintenance et les services IT.

Lire aussi | CAN-2025: l’ONDA digitalise le parcours passager à Casablanca

Fonctionnant en continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, l’APOC devient le centre névralgique en couvrant l’ensemble des processus clés de l’aéroport Mohammed V, depuis la planification et la coordination des opérations avions, la gestion des pistes, des postes de stationnement et de la circulation au sol, jusqu’au pilotage des flux bagages départs et arrivées, au suivi des ressources, à la coordination des parcours passagers, à la fluidité aux points de contrôle et à l’embarquement.

Il intègre également la gestion de la mobilité, de la circulation et du stationnement, le suivi des infrastructures critiques et des opérations de maintenance, ainsi que la coordination opérationnelle des dispositifs de sûreté et de sécurité.

Concrètement, pour les passagers, l’APOC se traduit par des temps d’attente optimisés, une expérience plus fluide et une information en temps réel. Pour les compagnies aériennes, il offre une meilleure coordination des ressources, une réduction des retards et une efficacité opérationnelle renforcée.

Lire aussi | Les aéroports du Maroc se mettent à l’heure de la CAN-2025

Dans un contexte de croissance soutenue du trafic aérien, estimée à plus de 12% par an, et de complexification croissante des opérations, l’APOC apporte une réponse concrète aux enjeux de performance et de résilience de l’aéroport Mohammed V, hub majeur pour le trafic national, africain et international.

À travers la mise en service de ce centre, l’ONDA réaffirme son engagement en faveur d’un pilotage moderne, proactif et coordonné de ses infrastructures, en parfaite cohérence avec la stratégie « Aéroports 2030 ». Son lancement prend une dimension particulière avec la Coupe d’Afrique des Nations, et les évènements majeurs à venir.

L’APOC permettra d’anticiper les pics d’activité liés à cet afflux exceptionnel, d’assurer un accueil fluide et maîtrisé, et de garantir une expérience passager conforme aux standards internationaux.

Vous aimerez aussi

CAN-2025: l’ONDA digitalise le parcours passager à Casablanca

Un nouveau directeur à la tête de l’aéroport Rabat-Salé

Taza prépare le décollage de son aéroport vers une nouvelle dimension

L’ONDA met en service un centre automatisé de tri des bagages à l’aéroport...

Réorganisation interne à l’ONDA pour accompagner la stratégie « Aéroports 2030 »

Aéroport Mohammed V : deux appels à manifestation d’intérêt lancés pour le nouveau...