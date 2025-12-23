CAN-2025: l’ONDA digitalise le parcours passager à Casablanca

Quelques jours après le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), l’Office National Des Aéroports (ONDA) a accéléré le déploiement du parcours passager digitalisé à l’aéroport Mohammed V de Casablanca afin de fluidifier les passages et améliorer l’expérience des voyageurs attendus durant la compétition.

Le dispositif qui repose sur l’intégration des dernières technologies digitales et biométriques a fait l’objet d’une accélération volontaire de son déploiement afin d’être opérationnel durant la CAN 2025.

Cette mise en service permettra de fluidifier les parcours, réduire les temps d’attente et absorber l’augmentation significative des flux de passagers attendus pendant la compétition, fait savoir la même source.

Ainsi, l’ONDA, en étroite collaboration avec Royal Air Maroc, a procédé à l’installation de 10 bornes automatiques de Self Bag Drop dédiées au niveau 0 du Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V, permettant aux passagers de la RAM de bénéficier d’un traitement des bagages fluide, sécurisé et entièrement digitalisé.

Les bornes dépose-bagages, opérant en mode « One Step » ou « Two Steps », offrent aux passagers la possibilité d’effectuer l’ensemble des opérations en autonomie : enregistrement, impression de la carte d’embarquement, édition du tag bagage et dépôt automatique sur le convoyeur. Ces dispositifs respectent strictement les règles opérationnelles de la compagnie ainsi que les standards de sûreté et de sécurité en vigueur.

Parallèlement, 12 bornes libre-service d’enregistrement ont été déployées au niveau 1 du Terminal 2. Elles permettent aux passagers voyageant sans bagages en soute de réaliser leur enregistrement en self-service et d’accéder directement aux circuits d’embarquement, contribuant ainsi à une meilleure gestion des flux.

Plusieurs compagnies aériennes, dont Air Arabia, Air Saudi et Egypt Air, ont d’ores et déjà intégré leurs applications à ces bornes. Les autres compagnies opérant au Terminal 2 rejoindront progressivement ce dispositif. Concrètement, pour le passager, ce dispositif se traduit par un parcours plus simple et plus rapide. Il s’enregistre seul, imprime sa carte d’embarquement et dépose son bagage en quelques minutes, sans files d’attente.

Pour les voyageurs sans bagage, l’accès à l’embarquement se fait directement après l’enregistrement. Le passage à l’aéroport Mohammed V devient plus fluide, plus lisible et plus confortable, un atout essentiel pour les milliers de supporters attendus pendant la CAN 2025.

Ce dispositif vient compléter et renforcer l’ensemble des mesures opérationnelles, humaines et technologiques déployées par l’ONDA et ses partenaires pour faire de la CAN 2025 une réussite logistique, organisationnelle et expérientielle, à la hauteur de l’image du Maroc.