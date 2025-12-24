Nasser Seddiqi aux commandes de la Bourse de Casablanca

Nasser Seddiqi sera le nouveau directeur général de la Bourse de Casablanca à compter du 19 janvier 2026, suite à une décision unanime du Conseil d’administration. Le futur patron dispose d’une expérience de plus de 25 ans en régulation financière, en gestion d’actifs et en gouvernance des marchés, acquise notamment au sein de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et d’institutions internationales.

Jusque-là directeur du Pôle Métiers de l’AMMC en charge des activités de supervision des marchés, de la gestion d’actifs et des émetteurs, M. Seddiqi a contribué au pilotage de plusieurs initiatives majeures, notamment en matière de finance durable et de marché à terme, indique la Bourse dans un communiqué.

Ancien président de l’Instance de Coordination du Marché à Terme sur la période 2022-2025, M. Seddiqi a, par ailleurs, été impliqué dans plusieurs instances internationales, notamment au sein de l’IOSCO et de l’IFREFI.

Lire aussi | Saham Paiements acquiert une partie du portefeuille commerçants du CMI

M. Seddiqi a débuté sa carrière à Paris dans un cabinet international d’audit, où il a exercé pendant plusieurs années des missions d’audit et de conseil. Après plusieurs expériences à l’international, notamment dans les secteurs bancaire et de la gestion d’actifs, il a rejoint l’AMMC en 2009, où il a occupé successivement plusieurs postes de responsabilité avant d’être nommé Directeur du Pôle Métiers.

Titulaire du diplôme d’expertise comptable d’État français, M. Seddiqi est également détenteur de plusieurs certifications internationales relatives au développement des marchés de capitaux et à la régulation financière, dont le « Global Certificate Program for Regulators of Securities Markets » délivré par la Harvard Law School en partenariat avec l’IOSCO.