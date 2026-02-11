En marche vers une introduction en bourse, Agentis se désengage d’ENOVA R&T

À l’aube d’un projet d’introduction en Bourse, Agentis affine sa stratégie. Le groupe, devenu en quelques années un poids lourd des dispositifs médicaux, cède sa participation de 25 % dans l’éditeur de logiciels hospitaliers ENOVA R&T. Une sortie qui illustre un recentrage assumé sur son cœur de métier et prépare le terrain à une nouvelle phase de croissance, potentiellement boursière.

Huit ans après s’être diversifiée dans le domaine technologique à travers une prise de participation directe au capital d’ENOVA R&T, Agentis vient de se désengager de cet éditeur des ERP (progiciel de gestion intégrée) pour les établissements de santé.

En effet, le numéro 3 du secteur des dispositifs médicaux a finalisé récemment la cession de l’intégralité de sa participation minoritaire (25% du capital) dans l’ex-startup basée à Rabat qui est devenue, en l’espace de quelques années un acteur qui compte dans le domaine des systèmes d’information dédiés au domaine de la santé avec un portefeuille clients des plus prestigieux (Fondation Cheikh Khalifa, Fondation Mohammed VI, Hôpital Universitaire International Mohammed VI, CHU Ibn Rochd….) a su bousculer ses concurrents étrangers – qui se partageaient le marché marocain – en développant une solution des plus robustes mais, surtout, des plus adaptées au contexte hospitalier marocain et ce, au grand bonheur de ses actionnaires qui comptaient, outre Agentis, les deux fondateurs Rachid KHAZZAZ et Fatima Zohra KETTANI ainsi que la holding Equity Invest.

Lire aussi | APSB: la place casablancaise entre dans une nouvelle ère, portée par le marché à terme et une ambition internationale affirmée [Vidéo]

Quant à Agentis, qui a connu une ascension toute aussi fulgurante qu’ENOVA R&T au cours des huit dernières années, elle a vu son chiffre d’affaires décupler en se hissant de 100 millions de dirhams en 2018 à plus d’un milliard de dirhams actuellement et en étendant ses activités en dehors du Maroc (notamment en Côte d’Ivoire et en République Démocratique du Congo). Une envolée qui fait miroiter à la famille Mesfioui qui en contrôle le capital, une introduction en bourse à horizon deux ans. Un projet qui explique aussi, le recentrage d’Agentis et ses participations sur son cœur de métier et la sortie, par ricochet, du capital d’ENOVA R&T.