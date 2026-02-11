Barrages: les ressources disponibles atteignent 11.625 millions de mètres cubes

En date du mercredi 11 février 2026, les barrages au Maroc affichent un taux de remplissage de 69,3%, avec des ressources en eau disponibles s’élevant à 11.625 millions de mètres cubes (Mm3), soit une augmentation de 150% par rapport à l’année précédente (27,6%). Du jamais vu depuis un peu plus d’une décennie.

En dépit des conséquences fâcheuses pour les populations, spécialement dans le Gharb et le Loukkos, suite aux inondations, les pluies enregistrées au cours des derniers mois ont des effets salvateurs sur la consolidation et le renouvellement des ressources hydriques du pays, qui a traversé une grave sécheresse de sept années.

La situation s’est nettement améliorée dans l’ensemble des bassins hydrauliques, particulièrement l’Oum Errabia, qui, avec un taux de remplissage de seulement 10,3 % en août dernier, constituait une profonde source d’inquiétude pour la sécurité hydrique et économique dans le centre du pays, qui dépend largement des cultures bour et de l’élevage.

Situation des bassins hydrauliques et des principaux barrages :

Oum Errabia : 42,2% (2093,4 Mm3)

Barrages : Bin El Ouidane 690 Mm3 (56%), Ahmed El Hanssali 591 Mm3 (88%), Al Massira 517 Mm3 (19%°

Loukkos : 93,4% (1785,9 Mm3)

Barrages : Oued El Makhazine 672,8 Mm3 (100%), Dar Khroufa 463,5 Mm3

Moulouya : 56,7% (406,9 Mm3)

Barrages : Hassan II 145 Mm3 (36%), Mohammed V 142,1 Mm3 (86%)

Sebou : 91,5% (5086 Mm3)

Barrages : Al Wahda 3335,6 Mm3 (94%), Idriss Ier 1051 Mm3 (93%)

Bouregreg : 92,2% (998,5 Mm3)

Barrages : Sidi Mohammed Ben Abdellah 913 Mm3 (93%), Tamesna 50,5 Mm3 (90%)

Tensift : 82,9% (188,5 Mm3)

Barrages : Moulay Abderrahmane 61,4 Mm3 (95%), Yaacoub El Mansour 50,9 Mm3 (73%)

Souss-Massa : 54,3% (397,4 Mm3)

Barrages : Youssef Ben Tachfin 147,1 Mm3 (49%), Oulouze 88,9 Mm3 (100%)

Dra-Oued Noun : 33,1% (347,7 Mm3)

Barrages : Mansour Eddahbi 168,2 Mm3 (37%), Agdez 102,8 Mm3 (42%)

Guir-Ziz-Rheris : 59,6% (320 Mm3°

Barrages : Hassan Addakhil 240,7 Mm3 (76%), Kadoussa 79,7 Mm3 (35%)